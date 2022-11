Ondernemingsraad over top Tweede Kamer: 'Geen vertrouwen meer, schade te groot'

De Ondernemingsraad van de Tweede Kamer heeft geen vertrouwen meer in de politieke top, het dagelijks bestuur van de Kamer onder leiding van Kamervoorzitter Vera Bergkamp. Dat zegt OR-voorzitter Michel Meerts tegen Nieuwsuur.

"Ik denk niet dat Bergkamp de scherven nog zou kunnen lijmen. De schade is te groot. Er is geen vertrouwen meer bij de ambtenaren in de hele politieke top van de Tweede Kamer", zegt Meerts.

De ambtelijke leiding vertrok deze week vanwege de onrust rond het in september aangekondigde onderzoek naar oud-Kamervoorzitter Arib, die ervan wordt beticht dat ze zich grensoverschrijdend heeft gedragen. Die onrust verwijten ze onder anderen Bergkamp, bleek uit een toelichtende brief.

Het vertrek sloeg bij ambtenaren in als een bom, zegt Meerts. "De mensen die ik gesproken heb, waren in shock."