Iraniër die film 'The Terminal' inspireerde op Parijse luchthaven overleden

Mehran Karimi Nasseri, een Iraanse man die al sinds 1988 op de Parijse luchthaven Charles de Gaulle verbleef, is overleden. Volgens een woordvoerder van de luchthaven stierf hij een natuurlijke dood.

De in 1945 geboren Iraniër was politiek vluchteling en kwam eind jaren 80 naar Europa, waar hij zich bij zijn moeder wilde voegen. Hij belandde onder meer in Londen, Berlijn en Amsterdam, waar hij telkens het land uit werd gezet omdat hij geen officiële papieren had. In Frankrijk kwam hij op de luchthaven van Parijs vast te zitten vanwege problemen bij zijn asielaanvraag.

Al snel bekommerde een netwerk van sympathisanten zich om hem, onder wie luchthavenpersoneel. Zij brachten hem eten, boeken en regelden medische hulp. 'Sir Alfred', zoals zijn bijnaam luidde, kampeerde al die tijd op een bankje in de kelder van een van de terminals.

Tom Hanks

Vanwege zijn situatie verwierf Karimi Nasseri enige bekendheid in internationale media. Regisseur Steven Spielberg baseerde zijn film The Terminal (2004) op het verhaal van de politiek vluchteling. In de film is het acteur Tom Hanks die vast komt te zitten op luchthaven JFK in New York, nadat in zijn thuisland een revolutie is uitgebroken.

De Iraniër, die zichzelf liever 'staatloos' noemde, was trots op de film. In 1999, vijf jaar voordat de film op het witte doek verscheen, had hij al een Franse verblijfsvergunning gekregen. Hij verbleef daarna kort in een hostel in Parijs maar kwam weer terug naar zijn oude stek in de terminal. Volgens zijn advocaat durfde hij de luchthaven eigenlijk niet te verlaten.