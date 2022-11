Toeslagenouders krijgen eigen plek in Almere bij 'Number 90'

In Almere is Number 90 geopend, een neutrale ruimte in huiselijke sfeer waar gedupeerden van de toeslagenaffaire terechtkunnen. Er wordt op persoonlijk niveau naar hun problemen gekeken, er wordt uitgezocht wat ze nodig hebben en daarmee worden ze dan eventueel geholpen.

"Wat fundamenteel anders is, is dat dit hún plek is. Wij zijn hier als overheid te gast met ons aanbod", zegt wethouder Froukje de Jonge. Veel gedupeerden zijn volgens haar het vertrouwen in de overheid en ook in de lokale overheid kwijt.

"Dat is pijnlijk, maar wij moeten deze vicieuze cirkel van wantrouwen doorbreken", aldus De Jonge. "Ongekende problemen vragen om ongekende oplossingen." Ze hoopt dat Number 90 het vertrouwen in de overheid kan herstellen.

Meeste gedupeerden

In Almere wonen naar rato de meeste gedupeerden in de toeslagenaffaire. Zo'n 2400 ouders werden hier slachtoffer van de kwestie waarbij ouders ten onrechte door de Belastingdienst werden verdacht van fraude met toeslagen.

Het initiatief voor het project kwam van enkele van de getroffen ouders. Die kwamen in contact met de door prinses Laurentien opgerichte Number Five Foundation, een stichting die zich inzet om burgers meer inspraak te geven bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

De gemeente vond het een goed idee en stelde een startsubsidie beschikbaar waarmee het pand aan de Louis Armstrongweg 90, die ook de naam verklaart, kon worden verbouwd en ingericht.