Regen uit de wolken persen, in Abu Dhabi experimenteren ze ermee

In de strijd tegen droogte en klimaatverandering doen ze in de Verenigde Arabische Emiraten al langer onderzoek naar wolkenmodificatie. Dankzij grote researchbudgetten en internationale samenwerking zijn ze met hun ambitieuze programma bij het centrum voor meteorologie (NCM) in Abu Dhabi inmiddels koploper in de regio.

Pogingen om het te laten regenen zijn al zo oud als de mensheid. Met regendansen, door hulp van de goden te vragen of door offers. In Abu Dhabi hebben ze een andere methode om regen af te dwingen: cloud seeding oftewel wolkenmodificatie. Daarbij worden chemicaliën of zoutdeeltjes in een wolk geschoten.

De experts in Abu Dhabi twijfelen echter niet. "Recent onderzoek van ons wijst uit dat er een toename in regenval is door wolkenmodificatie. Onder normale omstandigheden 10 tot 15 procent en onder optimale omstandigheden 23 tot 25 procent", vertelt onderzoeker Ahmad Kamali. En dat is voor een woestijnland in het Midden-Oosten een behoorlijke toename.

Pier Siebesma, collega-hoogleraar in Delft, zegt ook dat je het effect van wolkenmodificatie niet moet overschatten. "Israël heeft het jaren gedaan, maar is ermee gestopt, omdat het gewoon niet genoeg opleverde."

De techniek is niet nieuw, maar hoe goed het werkt, dat is wetenschappelijk moeilijk te zeggen. "Je kunt nooit een controlestudie doen", zegt Herman Russchenberg, hoogleraar atmosferisch onderzoek aan de TU Delft. "Dus wie zegt dat het zonder ingrijpen niet ook was gaan regenen?"

Een Amerikaan, Vincent Schaefer, zou de eerste zijn geweest die aan wolkenmodificatie deed. Als onderzoeker bij General Electric deed hij in de jaren 40 onderzoek naar hoe je kunt voorkomen dat vliegtuigen bevriezen in de lucht. In 1946 gooide hij tijdens een experiment 6 pond droog ijs uit een vliegtuig, recht in een wolk. Het begon vrijwel meteen te sneeuwen.

Want als Abu Dhabi overdrijvende wolken modificeert, zodat het gaat regenen, dan blijft er voor de buurlanden niks meer over. "Dit is wel een terecht kritiekpunt", aldus hoogleraar Russchenberg. "Die regen valt maar een keer, dus als jij die wolk zo manipuleert dat de regen boven jouw grondgebied valt, voordat de wolken bij de buren zijn, dan steel je de regen."

Het afdwingen van regen levert in verschillende gevallen al ruzie op tussen buurlanden. Waarbij de een de ander beschuldigt van het stelen van regen. Het speelde tussen Iran en Israël, India en China hebben er discussie over en Saudi-Arabië en Oman zijn niet blij met de Emiraten.

Door de opwarming van de aarde zijn steeds meer landen geïnteresseerd in technieken en technologieën om het weer een beetje naar hun hand te zetten. In Abu Dhabi zijn ze niet de enigen die met wolkenmodificatie bezig zijn. Tientallen landen experimenteren ermee, waaronder China, Rusland, India en de Verenigde Staten. China gaat daarbij het verst. Dat land wil in 2025 een heel systeem hebben om het weer actief te beïnvloeden.

Geo- of climate-engeneering

In de toekomst kunnen we mogelijk nog veel meer aanpassingen gaan doen aan het weer en het klimaat. Dan hebben we het over geo-engineering of climate-engineering. Daarmee pas je de natuurlijke systemen van de aarde aan om de opwarming van de aarde tegen te gaan. "Dit gaat een stuk verder dan regen maken", legt hoogleraar Siebesma uit. "Hiermee ga je op een wereldwijde schaal de aarde afkoelen door bijvoorbeeld zonlicht te weren of te weerkaatsen."

Maar nadelen zijn er genoeg. "Om te beginnen moet er eerst goed internationaal onderzoek naar deze methodes worden gedaan", waarschuwt Siebesma. "We hebben geen idee wat het effect hiervan op de planeet is. Op regenval, de droogte, op luchtstromen en op de temperatuur op de lange termijn. Maar mensen willen het gaan gebruiken en dus moeten we onderzoeken wat de effecten zijn."