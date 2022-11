Hockeysters SCHC winnen na bliksemstart overtuigend van Pinoké

Koploper SCHC heeft in de hoofdklasse van de vrouwen een overtuigende zege geboekt bij Pinoké, de nummer vier. Na een bliksemstart met drie goals in acht minuten wonnen de hockeysters uit Bilthoven met 4-0.

Al na twee minuten werd de score in Amstelveen geopend door Yibbi Jansen, die haar honderdste doelpunt in de hoofdklasse noteerde. Drie minuten later lag uit een strafcorner nummer 101 er al in voor Jansen.

En weer drie minuten later maakte Laurien Leurink er 3-0 van voor SCHC, waarmee de wedstrijd zo goed als gespeeld was. Voor rust maakte Pien Dicke nog de vierde treffer voor de koploper, en daarbij bleef het ook in het Amsterdamse Bos.