Vierde zege op rij voor Utrecht, dat hekkensluiter Volendam in slotfase pijnigt

FC Utrecht gaat als gedeelde nummer zes de winterstop in. En dat terwijl er al maanden gemopperd wordt over het voetbal, maar ook op bezoek bij FC Volendam volstond een matige vertoning voor een optimaal resultaat (0-4).

Inmiddels heeft het elftal van trainer Henk Fraser zijn laatste vier duels gewonnen en met een rake kopbal liet ook spits Bas Dost zich weer eens gelden.

Dost kon na een blessure voor het eerst sinds vier weken weer aan de aftrap verschijnen, voor het eerst sinds Utrecht door PSV werd afgedroogd (6-1) en er hardop werd getwijfeld of Fraser wel de juiste man was om de ambities van Utrecht gestalte te kunnen geven.

Maar zie nu, een kleine maand later. Na zeges op Sparta, sc Heerenveen, FC Groningen en nu Volendam zijn zelfs de subtoppers FC Twente en AZ op de ranglijst weer in beeld.

Het oogde aanvankelijk nog wat roestig bij Dost, die na een kwartier al een dot van een kans om zeep hielp om Utrecht aan de leiding te brengen. Dat deed de oplettende Taylor Booth in de rebound alsnog, nadat keeper Filip Stankovic de inzet van Dost nog had gered.

Booth weer belangrijk

Booth, spelend met het verwachtingsvolle rugnummer tien, lijkt de laatste weken zijn belofte in te lossen. Zijn doelpunten en assists zijn belangrijk, bij de zuinige overwinningen die Utrecht aaneen rijgt.

Ondanks de ruime cijfers kreeg het ook Volendam pas in het laatste kwartier echt op de knieën, mede door de impulsen van invaller Othmane Boussaid. Toen Booth vanwege een blessure niet meer verder kon, was de Belg aangever bij de treffers van Dost en Sander van de Streek. Can Bozdogan bepaalde de eindstand met een droge knal.

FC Volendam gaat daardoor als nummer laatst in de eredivisie de winterstop in. Na de knappe zege op FC Twente tijdens de derde speeldag werden er alleen nog twee puntjes gesprokkeld tegen Vitesse en FC Emmen, tot onvrede van het morrende publiek.