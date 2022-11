BBB maakt kandidaten en ambitie bekend: 'We willen de grootste worden'

Meer dan 300 kandidaten voor de Provinciale Statenverkiezingen zijn vandaag gekozen op een vergadering van de BoerBurgerBeweging. De partij doet voor het eerst mee in de provincies, en de ambitie is groot. "We willen niet alleen de grootste worden in Gelderland, maar ook in de Eerste Kamer", zei bijvoorbeeld de Gelderse lijsttrekker Rick Loeters. Na de provinciale verkiezingen stellen de gekozen Statenleden de Eerste Kamer samen. Als BBB groot wordt in de senaat, dan kan de partij daar substantiële invloed uitoefenen, bijvoorbeeld op het stikstofbeleid. De uitwerking daarvan is belangrijk voor de achterban, die zich voor een groot deel op het platteland bevindt. "Een boer moet kunnen boeren en een visser moet kunnen vissen", zei lijsttrekker Anja Keuter uit Flevoland. "Als we zo doorgaan verdwijnt dat, daarom willen we de grootste worden." Voor BBB is stikstof vooral een juridisch probleem, gecreëerd door de overheid. "Er is een stikstofprobleem ja", aldus Loeters. "Voor de wet." Volgens de lijsttrekker uit Gelderland, een provincie waar het probleem nijpend is, moet er zolang de huidige stikstofregels er nog zijn worden gekeken naar innovatie om uitstoot terug te dringen. "Er zijn zo veel oplossingen, maar de politiek heeft een dogma: de dieren moeten weg."

Quote We willen een stabiele gevestigde partij worden, maar misschien zijn we dat al. Caroline van der Plas, partijleider BBB

Dieren weg, daar heeft de partij die opkomt voor de belangen van het platteland helemaal niks mee. "De overheid heeft zichzelf gewurgd in deze regelgeving", schetste partijleider - en het enige BBB-Kamerlid - Caroline van der Plas het partijstandpunt. "Kap met dit hele beleid, en laat het aan de provincies." Daar in die provincies zijn dus 300 potentiele Statenleden die het moeten gaan doen voor BBB. De partij is ruim een jaar bezig geweest met de selectie van kandidaten uit 600 aanmeldingen en doet in elke provincie mee. Op de ledenvergadering in Nijkerk refereerde Van der Plas eraan dat ze twee jaar geleden op dezelfde plek stond om de lijst voor de Tweede Kamerverkiezingen bekend te maken. "Sindsdien zijn zo veel mensen aangehaakt", zei de leider van de partij die vandaag het 10.000ste lid verwelkomde. "We willen een stabiele gevestigde partij worden, maar misschien zijn we dat al."

