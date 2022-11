Zorgen bij Verstappen na mislukte sprintrace op Interlagos: 'Mercedes was te snel'

Max Verstappen is bij de Grand Prix van Brazilië als vierde geëindigd in de sprintrace. Een verkeerde bandenkeuze bleek uiteindelijk bepalend voor de Limburger, die zich bovendien zorgen maakt over een positieve afloop van de race op zondag.

GEORGE RUSSELL WINS F1 SPRINT!!! 🏆 Not bad for the bloke they call 'Mr Saturday' 😉 Bravo, @GeorgeRussell63 and @MercedesAMGF1 👏 #F1Sprint #BrazilGP pic.twitter.com/wFvi3uBuPv

"Ik heb geen idee. Op de een of andere manier deden de mediumbanden hun werk helemaal niet. Ik heb weinig grip. We hadden geen snelheid", zei Verstappen na afloop.

"Maar zelfs op de softe band zouden we denk ik niet de snelheid van Mercedes hebben gehad. Daar maak ik me wel zorgen over voor morgen. We gaan alles analyseren, maar normaal gesproken valt er binnen een dag niet veel meer te verbeteren", uitte hij zijn zorgen.

Goede start Verstappen, maar Russell haakt aan

Verstappen, die eerder dit seizoen wel de 'zaterdagraces' in Emilia-Romagna en Oostenrijk had gewonnen, had de verrassend van pole vertrokken Kevin Magnussen (Haas) na drie ronden ingerekend.

De Red Bull-coureur zag daarna Russell steeds dichterbij komen en moest in de vijftiende ronde de leiding afstaan. Verstappen had zichtbaar moeite om zijn snelheid op niveau te houden en moest even later ook Sainz en Hamilton voorbij laten gaan.

Toen Verstappen door Sainz werd gepasseerd, raakte de Spanjaard daarbij de voorvleugel van de Red Bull, die stuk ging. Van het gebrek aan balans profiteerde Hamilton door een plaats op te schuiven.

Verstappen was één van de twee coureurs, en de enige van de topcoureurs, die op de mediumband gestart (de band die minder snel slijt, maar wel trager is) was en kwam daarmee duidelijk snelheid tekort. Hij bleef in de slotfase zijn teamgenoot Sergio Pérez voor, maar finishte op tien seconden van Russell.

De race van de Grand Prix van Brazilië is zondag om 19.00 uur (Nederlandse tijd).