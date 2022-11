Opnieuw zilver voor Nederlandse judoploeg op EK, Frankrijk maatje te groot

De Nederlandse judoploeg heeft op het EK voor gemengde teams in het Franse Mulhouse zilver veroverd. In de finale was Frankrijk een maatje te groot: 4-1.

In het hol van de leeuw wist alleen Jur Spijkers (+100 kg) zijn duel te winnen. Sanne van Dijke, Marit Kamps, Shannon van de Meeberg en Matthijs van Harten boden prima partij, maar gingen wel ten onder.

Eerder ook al tweede

Nederland won op weg naar de finale van titelverdediger Georgië (4-1), Hongarije (4-0) en Duitsland (4-2). In 2018 en in 2021 werd Oranje ook tweede.

Frankrijk werd vorig jaar de eerste olympisch kampioen. Van die ploeg nam nu alleen Margaux Pinot deel. Oranje boog in Tokio in de strijd om brons voor Duitsland.