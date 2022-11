WK-ganger Frimpong wint opnieuw met Leverkusen

Met verdediger Jeremie Frimpong, opgenomen in de WK-selectie van Oranje, in de basis heeft Bayer Leverkusen voor de derde keer op rij gewonnen. In eigen huis werd met 2-0 gewonnen van VfB Stuttgart.

Naast Frimpong, die vlak voor tijd werd gewisseld voor Timothy Fosu-Mensah, had ook Mitchell Bakker een basisplaats gekregen van trainer Xabi Alonso. Daley Sinkgraven, de vierde Nederlander in dienst bij Leverkusen, bleef op de bank.

Moussa Diaby zette Leverkusen na een halfuur op voorsprong. Zo'n 10 minuten voor tijd maakte Jonathan Tan er 2-0 van.

Leverkusen heeft na een slechte start de weg omhoog weer gevonden en staat nu elfde. Het gat met de ploegen in degradatiezone is echter nog altijd maar vier punten.

Bayern vanavond in actie

RB Leipzig bezet voorlopig de tweede plaats achter koploper Bayern München na een 2-1 zege bij Werder Bremen. Bayern sluit later vandaag het eerste deel van competitie af met de uitwedstrijd tegen Schalke 04.

Union Berlin, tot vorige week de verrassende koploper in de Bundesliga, komt morgen in actie tegen SC Freiburg.