De Ligt maakt rentree bij Bayern, Frimpong wint opnieuw met Leverkusen

Koploper Bayern München heeft de eerste seizoenshelft afgesloten met 2-0 overwinning bij Schalke 04. WK-ganger Matthijs de Ligt, weer hersteld van een lichte knieblessure, viel in de tweede helft in bij Bayern.

Jeremie Frimpong, ook opgenomen in de WK-selectie van Louis van Gaal, begon bij Bayer Leverkusen in de basis en won met 2-0 van VfB Stuttgart.

Beide verdedigers beginnen komende maandag op de KNVB Campus in Zeist aan de voorbereiding op het WK. Een week later is de eerste groepswedstrijd van Oranje tegen Senegal.

Bayern boekt simpele zege

Tegen het kwakkelende Schalke 04 had Bayern München het alleen in de beginfase even lastig. De hekkensluiter startte monter en had Bayern zowaar even klem, maar kon niets uithalen met dat overwicht.

Bayern greep daarna het initiatief en kwam vlak voor rust op 1-0 toen Serge Gnabry een geniale hakbal van Jamal Musiala verzilverde.

Musiala stond na de pauze ook aan de basis van Bayerns tweede goal. Met een lange bal vond hij een andere uitblinker, Eric Maxim Choupo-Moting, die snoeihard uithaalde. Daarna speelde Bayern, waar ook Ryan Gravenberch nog mocht invallen, het duel rustig uit.

Leverkusen krabbelt uit dal

Leverkusen heeft na een moeizaam begin van de competitie en een trainerswissel de weg omhoog ingeslagen en staat nu elfde. Het gat met de ploegen in degradatiezone is echter nog altijd maar vier punten.

Tegen Stuttgart kwam de ploeg na een halfuur op voorsprong door Moussa Diaby. Zo'n 10 minuten voor tijd besliste Jonathan Tan de wedstrijd.