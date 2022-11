Lichtfestival Eindhoven gaat ouderwets los (maar de lampen gaan eerder uit)

Voor het eerst in drie jaar is er weer een complete editie van Glow, het grote lichtfestival in Eindhoven. Op een aantal gebouwen worden vanaf vanavond tot en met volgende week zaterdag 33 enorme lichtbeelden met geluid 'geprojecteerd'. De organisatie verwacht 700.000 tot 750.000 bezoekers.

"Ik heb het vermoeden dat het heel druk gaat worden omdat mensen behoefte hebben om bij elkaar te komen. Dat ze een gemoedelijk feest met elkaar willen vieren. En dat is Glow", zegt directeur Ronald Ramakers bij Omroep Brabant.

In tegenstelling tot de vorige twee 'corona-edities' zijn er dit jaar geen beperkingen in de projecties of de mogelijkheden om de beelden te bezoeken. Wel heeft de organisatie besloten om op vier van de acht dagen een uur eerder het licht uit te doen, om zo stroom te besparen nu er een energiecrisis is. Dat betekent dat van maandag tot donderdag de projecties om 22.00 uur in plaats van 23.00 uur stoppen. Glow bespaart zo ongeveer 500 kilowattuur op een totaalverbruik van 7000 kilowattuur,

Urban Skin

Het thema van het festival is Urban Skin. "De huid van de stad. Dat zijn alle gebouwen, maar dat zijn ook jij en ik. De stad als een ruimte waar gewerkt wordt. De stad als geheel", aldus Ramakers.

Iconische gebouwen in de stad spelen meestal een hoofdrol tijdens Glow. De Lichttoren, de Catharinakerk en het Philips Stadion: ze kregen in de vorige edities allemaal wel een keer een Glow-makeover: lichtshows op de gevels, met bijpassend geluid. Dit keer is het aantal verlichte iconen kleiner.

Dat is om praktische redenen, vertelt Ramakers. "Eindhoven is in ontwikkeling en daarom wordt er veel gebouwd. We hebben gekeken naar waar de weg niet is opgebroken, waar dus grote groepen mensen kunnen lopen. Bij een wegopbreking wil je mensen niet laten lopen, dan wordt het gevaarlijk."

Minder iconen dus, maar dan wel met een opvallende uitzondering: op Eindhoven Centraal worden verschillende lichtbeelden geprojecteerd, zoals van een ouderwets radiotoestel dat door Philips in Eindhoven werd geproduceerd.

Wandelroute

Terug van weggeweest is de wandelroute van vijf kilometer die langs de 33 lichtkunstwerken leidt. Bezoekers doen er ongeveer drie uur over, schat Ramakers. "Het mooie is dat op de route iedereen samenkomt: groot, klein, jong, oud. Glow is verbindend voor mensen."