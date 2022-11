Ruim 16 graden in De Bilt: warmste 12 november ooit gemeten

Het is vandaag officieel de warmste 12 november ooit gemeten. In De Bilt is 16,2 graden geregistreerd, waarmee het vorige record uit 1995 sneuvelt. Het werd toen 15,9 graden.

Ook in de rest van Nederland liepen de temperaturen fors op. Het warmst werd het in Maastricht met 17,3 graden, meldt Weerplaza.

Het in De Bilt gemeten record is het zevende dagwarmterecord van dit jaar. Vooral eind vorige maand was het uitzonderlijk warm met records op 28 en 29 oktober. Weerplaza meldt dat daar één kouderecord tegenover staat.

In Europa was het vorige maand de warmste oktobermaand ooit. De temperaturen waren op bijna het hele continent twee graden hoger dan gemiddeld tussen 1991 en 2020. Alleen in IJsland en Turkije lagen de temperaturen net onder het gemiddelde.

De Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) van de VN signaleerde al dat Europa de afgelopen dertig jaar sneller opwarmde dan de rest van de wereld. De hoge temperaturen passen volgens experts in de trend van het steeds warmer wordende klimaat door klimaatverandering.

Wetenschappers twijfelen er niet over dat het klimaat verandert, vooral door menselijk handelen.