Demonstratie op mondiale klimaattop: ‘Jullie krijgen ons niet stil’

De betoging van vandaag blijft in tegenstelling tot andere jaren volledig binnen de muren van de conferentie. Die strekt zich uit over meerdere goed beschermde hallen, grote tenten en tussenruimtes in de buitenlucht. Tijdens de top is dit formeel grondgebied van de Verenigde Naties. De VN garandeert de veiligheid van de actievoerders, daarbuiten is die garantie er niet. Het maakt de demonstranten niet minder strijdlustig. Wie zijn ze en waarom voeren ze actie? Drie portretjes.

In Egypte is daar geen sprake van. Het recht op betogingen is door de regering ingeperkt. En volgens Amnesty International moet je je van tevoren registreren als je wilt demonstreren. Dat schrikt actievoerders af, is het idee.

De top in Sharm-el-Sheikh duurt twee weken, net zoals voorgaande klimaatconferenties. Eerdere jaren, zoals vorig jaar in Glasgow, werden in het tussenliggende weekend grote demonstraties gehouden, met tienduizenden activisten die door de straten marcheerden.

Voor de oplossingen die in Afrika uitgevoerd moeten worden vanwege het klimaat, moeten de bewoners zelf in actie komen. Geef Afrika wat geld, en laat Afrika zelf onderzoeken en aangeven met welke problemen ze kampen en laat ze ook zelf de oplossingen uitvoeren."

"In mijn land is veel ontbossing gaande en het land wordt minder vruchtbaar door de toenemende hitte. Recent hadden we landverschuivingen na zware regenval, waardoor mensen zijn overleden en huizen zijn verwoest. Ik ben 29 jaar en werk veel met vrouwen en kinderen. Zij merken goed dat het klimaat in Kameroen verandert. We zijn blij dat de top nu in Afrika is. Ik vind dat Afrikaanse mensen op tafel moeten slaan en zorgen dat er naar ze geluisterd wordt.

Kentaro Yamamoto uit Japan

"Het is moeilijk om hier onze stem te laten horen. Het duurde meer dan twintig uur om hier in Sharm-el-Sheikh te komen. Ik ben 25 jaar, en heb antropologie gestudeerd. Gelukkig konden we vandaag voor het eerst actievoeren. Rijke landen moeten hun verantwoordelijkheid nemen. Ook Japan moet betalen, zodat andere landen zich kunnen aanpassen aan klimaatverandering. Japan heeft veel broeikasgassen uitgestoten, en daarom moeten we over de brug komen, ook voor andere landen in Azië.

Ik maak me persoonlijk veel zorgen over het klimaat. Japan is een eiland. Er zijn steeds meer hittegolven, en veel mensen die buiten werken zijn al flauwgevallen door de hitte. Ik hoop dat ze er hier op de klimaatconferentie in slagen om de opwarming tot maximaal 1,5 graad te beperken."