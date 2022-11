Janmaat is alweer weg als technisch manager bij ADO Den Haag

Daryl Janmaat (33) vertrekt als technisch manager van ADO Den Haag. De oud-international werd in juni aangesteld bij de Haagse eerstedivisieclub met als doel om de technische honneurs waar te nemen, maar stapt na vijf maanden op.

Dat bevestigen Janmaat en ADO Den Haag aan Omroep West.

De aanstelling van de 37-voudig Oranje-international nog geen half jaar geleden was opmerkelijk. Janmaat voetbalde nog als verdediger in het eerste elftal bij ADO en had geen ervaring in een managementfunctie. Toch stopte hij per direct met voetballen en werd technisch manager. In zijn nieuwe functie werkte Janmaat nauw samen met een andere oud-international: hoofdtrainer Dirk Kuijt.

Groeien in zijn functie

Bij zijn aanstelling gaf Janmaat zelf aan "rustig in zijn functie te willen groeien". Al in juni boekte hij een eerste succes: hij wist topscorer en publiekslieveling Thomas Verheydt voor ADO Den Haag te behouden, ook al stond de spits in de belangstelling van diverse clubs uit het buitenland.

Toch ging het bij ADO Den Haag van kwaad tot erger. Na vijftien wedstrijden staat de club op een teleurstellende zestiende plaats. Vrijdag bleef de ploeg nog steken op een doelpuntloos gelijkspel tegen Telstar. Supporters hebben hoofdtrainer Kuijt al meermalen ter verantwoording geroepen. Maar nu stapt dus onverwacht de technisch manager op. Wie Janmaat opvolgt, is nog niet bekend.