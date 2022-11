Iraanse boogschutter draagt geen hoofddoek: 'Door wind en stress'

Te zien is hoe boogschutter Parmida Ghasemi, die naast anderen op een podium staat, haar hoofddoek laat vallen. In het publiek wordt vervolgens "bravo" geroepen. De sporter naast Ghasemi probeert de sjaal weer omhoog te trekken, waarop Ghasemi haar hoofd lijkt weg te draaien.

Een Iraanse boogschutter die deze week geen hoofddoek droeg tijdens een prijsuitreiking in Teheran zegt dat ze dat niet opzettelijk deed. Op een video van dat moment lijkt het dat ze de hoofddoek bewust afdoet, mogelijk als blijk van steun voor de aanhoudende landelijke protesten in Iran.

Incredibly brave! Iranian archer Parmida Ghasemi removed her mandatory hijab at an official award ceremony in Tehran. #پارمیدا_قاسمی #مهسا_امینی pic.twitter.com/ZtzgfWg6Hq

In een video op Instagram zegt Ghasemi nu dat ze niet had gemerkt dat de hijab "afviel" door "de wind en veel stress". "Dit leidde tot reacties die voor wat misverstanden zorgden. Mijn familie en ik hebben nooit een probleem gehad met de hijab. Ik wil mijn excuses aanbieden aan de mensen, officials en mijn teamgenoten", zegt ze in de video, terwijl ze een hoofddoek draagt.

Op sociale media wordt gezegd dat Ghasemi onder druk is gezet. Mensenrechtenorganisaties benadrukken dat de Iraanse autoriteiten erom bekendstaan om gedwongen bekentenissen uit te zenden. Het Iraanse regime verwerpt dergelijke beschuldigingen.

Vorige maand veroorzaakte de Iraanse klimmer Elnaz Rekabi controverse door zonder hoofddoek mee te doen aan een internationale wedstrijd. Ook zij zei later dat ze dit onbedoeld had gedaan en bood haar verontschuldigingen aan.

'Minimaal 326 doden'

De protesten in Iran braken in september uit toen de 22-jarige Mahsa Amini overleed. De Koerdisch-Iraanse vrouw stierf nadat ze door de moraalpolitie was gearresteerd, omdat ze zich niet aan de kledingregels voor vrouwen zou hebben gehouden. Sommige Iraanse vrouwen deden daarop hun hoofddoek af tijdens de protesten.

Het Iraanse parlement wil dat er strenger moet worden opgetreden tegen de demonstranten die de straat op gaan. De politici vinden dat de betogers een "oorlog tegen God" voeren, wat kan leiden tot de doodstraf.

Toch gaan de protesten door in Iran, en ook sporters doen daaraan mee. Vorige week weigerden spelers van het Iraanse beachsoccerteam het volkslied van Iran te zingen aan het begin van een wedstrijd tegen Brazilië. De speler die de winnende goal scoorde, vierde dat door te doen alsof hij zijn haar afknipte. Ook de Iraanse actrice Taraneh Alidoosti plaatste onlangs een foto op Instagram waarop ze geen hoofddoek droeg.

Volgens een vandaag gepubliceerd rapport van mensenrechtenorganisatie Iran Human Rights hebben Iraanse veiligheidstroepen bij de landelijke protesten minimaal 326 mensen gedood, onder wie 43 kinderen en 25 vrouwen.