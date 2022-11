Brentford stunt met zege bij Manchester City, Summerville blijft scoren voor Leeds

Manchester City heeft zich in eigen huis laten verrassen door Brentford. Hoewel de thuisploeg met tien WK-gangers aantrad - alleen de Noorse topscorer Erling Haaland zal sowieso niet in Qatar in actie komen - ging de titelhouder met 2-1 onderuit. Crysencio Summerville scoorde voor de vierde keer op rij voor Leeds United.

Brentford was niet van plan verstoppertje te spelen tegen City en ging brutaal in de aanval in het Etihad Stadium. De middenmoter kreeg via Frank Onyeka en Ivan Toney kansen. Doelman Ederson was telkens alert, maar moest capituleren toen Toney over hem heen kopte (0-1).

Aan de overkant loste Phil Foden voor rust twee schoten. David Raya keerde de eerste, maar had het nakijken bij de volgende uithaal die snoeihard in het dak van het doel terechtkwam (1-1).