Regionale coronamaatregelen op komst in (studenten)steden in het westen

In enkele Nederlandse regio's komen extra corona-maatregelen. Het aantal besmettingen loopt in deze gebieden zo hoog op dat er meer moet gebeuren om het virus in te dammen, melden bronnen in Den Haag.

Regio's die worden genoemd zijn Amsterdam-Amstelland, Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden (Den Haag), Utrecht, Kennemerland (Haarlem) en Hollands Midden (Leiden).

Minister De Jonge van Volksgezondheid stelt dat het "echt niet" de goede kant op gaat met de besmettingen (afgelopen 24 uur ruim 1500 erbij). "Met name in het westen, in de grote steden."

Volgens De Jonge vinden de besmettingen vooral plaats onder jongeren en studenten in de thuissituatie. Hij noemt ook specifiek studentenhuizen als bron van besmettingen.

Er moeten snel maatregelen komen vanwege de zorgelijke stijging "in westen, grote steden en bij studenten":