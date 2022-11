Tennissters lijden, onder toeziend oog van Bertens, afgetekende nederlaag met nasmaakje

Heel verrassend was het verlies van Oranje niet, gezien de onderlinge krachtsverhoudingen. Thuisploeg Frankrijk (in 2019 nog winnaar van het voormalige Fed Cup-toernooi) beschikte in de ontmoeting in Le Portel over drie speelsters uit de tophonderd, terwijl bij Nederland geen enkele tennisster bij de beste tweehonderd hoort.

Toch had er dit weekend voor Oranje best meer in kunnen zitten, als Suzan Lamens op vrijdag haar partij had gewonnen. De Nederlandse nummer twee kreeg tegen Diane Parry een matchpoint, maar verloor wel in de tiebreak van de derde set. Hierdoor stond Nederland na de twee partijen op vrijdag op een 2-0 achterstand.

Nasmaakje voor de KNLTB

In dat licht bezien moet het voor de Nederlandse tennisbond een extra zuur nasmaakje hebben gegeven dat men op het laatste moment noodgedwongen het thuisvoordeel aan Frankrijk moest laten.

Het valt overigens te betwijfelen of de Franse topper Garcia zonder thuisvoordeel minder sterk zou hebben gepresteerd. De kersverse winnares van de WTA Finals kwam vrijdag niet in actie, maar had op zaterdag nog wel trek in een partij voor eigen publiek.