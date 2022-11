Vertrek ambtelijke top nieuw hoofdstuk in affaire-Arib, hoe nu verder?

Je zou de twee anonieme brieven over het functioneren van Khadija Arib als Kamervoorzitter het begin kunnen noemen. Of het besluit om naar aanleiding van de brieven een onderzoek in te stellen. Of het lekken van dat besluit naar een krant, nog voordat Arib er zelf van wist. Maar wat het begin ook precies is, het eind van deze zaak lijkt nog niet in zicht.

Gisteren barstte de meest recente bom, toen de ambtelijke top van Tweede Kamer aankondigde op te stappen. Het onderzoek is onderdeel geworden van een "politiek schaakspel" en de compassie met de ambtenaren om wie het gaat is ver te zoeken, schreef griffier Simone Roos, tot gisteren de hoogste ambtenaar van de Tweede Kamer.

Het roept de vraag op hoe het nu verder moet. Met het onderzoek, met de ambtenaren en met voorzitter Vera Bergkamp.

Om te beginnen het onderzoek. Gaat dat nog wel door?

Ongeveer zes weken geleden lekte via NRC het nieuws dat er een onderzoek zou komen naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag van Arib in haar tijd als Kamervoorzitter. Aanleiding waren twee anonieme brieven waarin Arib wordt beschuldigd van machtsmisbruik en het veroorzaken van een onveilige werkomgeving. Het presidium en de ambtelijke top wilden de klachten onderzoeken.

Sindsdien is er veel gebeurd. Arib stapte woedend op nadat ze haar opvolger Bergkamp had beschuldigd van een dolkstoot, mede-PvdA'er Henk Nijboer stapte uit het presidium, er werd van alles rond het onderzoek gelekt naar verschillende media en de Rijksrecherche begon een onderzoek naar het lekken. Inmiddels is het onderzoek naar Arib opgeschort, omdat een deel van de Kamer dat wilde.

Dat opschorten gebeurde na een bewogen vergadering anderhalve week geleden van de zogenoemde commissie voor de Werkwijze van de Kamer. Vooral oppositie-Kamerleden waren kritisch, onder meer over het feit dat de ambtelijke top opdrachtgever is en tegelijk belanghebbende bij het onderzoek. Verder was er kritiek dat het onderzoek alleen over Arib gaat. Terwijl ook de rol van hoge ambtenaren, het presidium en de voorzitter zelf onderzocht zou moeten worden, klonk het.

Bekijk hier een samenvatting van alles wat er de afgelopen weken is gebeurd: