Roest bezorgt Nederland eerste goud in Stavanger, brons voor Snellink

Roest besloot zijn heil dit seizoen in een andere omgeving te zoeken. De 26-jarige Lekkerkerker stapte over van Jumbo-Visma naar Reggeborgh en hij zegt goed te gedijen bij de persoonlijke aanpak van zijn nieuwe ploeg. "Nu kun je gewoon na en tijdens elke training even praten over hoe het schaatsen gaat." Dat die trainingsaanpak hem goed doet, bleek wel op het Noorse ijs. De Amerikaan Casey Dawson pakte in de slotrit brutaal de leiding, maar Roest bleef rustig. In de laatste twee kilometer was Dawson moegestreden en restte voor Roest de strijd tegen de klok.

Schaatsprogramma Stavanger - NOS

Hij finishte in 6.20,56 en dat was net genoeg om de Italiaan Davide Ghiotto te verslaan. Roest pakte zodoende voor de negende keer in zijn carrière wereldbekergoud op de 5.000 meter. De tijd van Roest, die vanwege het ontbreken van dweilpauzes op behoorlijk wit uitgeslagen ijs moest rijden, was overigens niet de snelste van de dag. Sander Eitrem liet in de B-divisie 6.18,31 noteren. De 20-jarige Noor moest vorig seizoen zijn plek op de Spelen afstaan aan Engebraten, maar werd al wel vijfde op de WK allround. Brons voor Snellink Marcel Bosker rekende in zijn rit af met Hallgeir Engebraten, de winnaar van olympisch brons. De Nederlander en de Noor gingen gelijkop, maar in het laatste rondje liep Bosker uit. Hij zette 6.24,09 neer, maar dat was niet genoeg om landgenoot Snellink te verslaan. Hij eindigde als vierde.

De 21-jarige Snellink, die vrijdag samen met Roest en Bosker zilver pakte op de ploegenachtervolging, reed de 5 kilometer in 6.22,28 en greep het brons. Tot zijn eigen verbazing. "Ik wilde niet bij de laatste drie of vier eindigen", aldus Snellink, die daarmee het doel had niet te degraderen naar de B-groep. "Ik wil volgende week in Heerenveen in de A-groep rijden." Jordy van Workum zette met 6.37,16 de vijftiende tijd neer. Jorrit Bergsma kwam niet in actie. Hij meldde zich vrijdag ziek af, waarna hij is teruggevlogen naar Nederland. Goud voor sprinter Murakami Op de 500 meter was er goud voor de Japanner Yuma Murakami, die daarmee voor de tweede keer in zijn carrière een wereldbekerwedstrijd over 500 meter won. Met 34,70 was hij de Canadees Laurent Dubreuil, die in zijn carrière al 22 World Cup-medailles pakte op de kortste sprintafstand, te snel af. Kim Jun-ho pakte het brons. Janno Botman was met een zesde plaats verrassend de snelste Nederlander in Stavanger. De 22-jarige Nederlandse sprinter had zich als vierde Nederlander geplaatst voor de World Cups van dit seizoen, maar was op het Noorse ijs sneller dan zijn landgenoten. Hij startte in de eerste rit en klokte 35,22.

De reactie van Janno Botman na de 500 meter bij de wereldbeker in Stavanger. - NOS