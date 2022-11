Murakami sprint naar wereldbekerzege op 500 meter, Nederlanders niet op podium

Hein Otterspeer dook nipt onder de 36 seconden: 35,99. De 34-jarige Nederlander reed tegen Takuya Morimoto, die een razendsnelle start in huis had. Otterspeer moest in de achtervolging en na een struikelpartij, waarbij hij nog knap overeind bleef, was de kans op een goede klassering verkeken. Hij eindigde als negentiende en laatste.

De negende plaats was voor Merijn Scheperkamp. Vorig jaar won hij het olympisch kwalificatietoernooi, waarna hij zijn debuut mocht maken op de Spelen. Die vorm heeft de 22-jarige Nederlander dit seizoen nog niet te pakken. Hij kwam tot een tijd van 35,32. Dai Dai Ntab eindigde met 35,40 op de tiende plaats.

Westenbroek ontbreekt

Stefan Westenbroek, die de snelste was bij de kwalificatiewedstrijden in Heerenveen, moest de eerste wereldbeker aan zich voorbij laten gaan. De 20-jarige schaatser van Team Reggeborgh had nog te veel last van een breuk in de grote teen van zijn linkervoet, die hij had opgelopen toen hij bij een krachttraining een halter op zijn voet had laten vallen.