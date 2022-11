Spionage bij EK handbal? Servië beschuldigt Slovenië van stiekem filmen training

Het EK handbal in Slovenië, Noord-Macedonië en Montenegro is de afgelopen dagen opgeschrikt door een heus spionageschandaal. Gastland Slovenië zou stiekem de training van de Servische handbalsters hebben gefilmd, vlak voor het beslissende groepsduel tussen beide landen.

De Servische handbalsters waren verontwaardigd over de actie en beschuldigden Slovenië van spionage. "Het is treurig wanneer de tegenstander de training met telefoons en iPads opneemt, omdat ze bang zijn dat ze anders verliezen", zei speelster Jelena Lavko na de verloren wedstrijd.

De Serviërs dienden een officiële klacht in bij de Europese handbalbond EHF, die een onderzoek instelde en opheldering eiste van het gastland. En die kwam er.

Verjaardagsverrassing

De Sloveense bond gaf toe de dozen met camera's te hebben geplaatst in de trainingshal, maar dat zou niet zijn geweest om de Servische training te filmen. Volgens Slovenië vierde een van de speelsters haar verjaardag en hadden haar ploeggenoten een verrassing voorbereid in de hal, die ze stiekem wilden filmen vóór de training van Servië.

Opmerkelijk is wel dat er die bewuste dag niemand jarig was. Alleen de Sloveense speelster Tjasa Stanko is jarig tijdens het EK, maar dat was al op 5 november.

Slovenië bood wel excuses aan voor het ongemak. "Dit is een belediging van onze intelligentie", schamperde de Servische bondsvoorzitter Delic daarop.

Hoewel er een formele verklaring voor het voorval is gegeven, heeft de Sloveense bond wel een officiële waarschuwing gekregen omdat de kwestie de reputatie van de sport zou kunnen schaden.