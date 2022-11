Duizenden lopers in mars tegen abortus Den Haag, ook tegendemonstraties

Vandaag vindt in Den Haag de jaarlijkse 'Mars voor het Leven' plaats waarmee de anti-abortusbeweging Schreeuw om Leven demonstreert tegen abortus. Enkele duizenden mensen lopen de route mee die langs het Tweede Kamergebouw en de Hofvijver gaat. Er is ook een tegengeluid te horen, onder meer van BNNVARA, middels een 'onvrijwillige sponsorloop'.

Voordat de mars begon was er een manifestatie op het Malieveld met verschillende sprekers van de anti-abortusbeweging. Naast het Malieveld was er ook een tegenprotest van het Collectief Vrije Keuze. NOS-verslaggever Harro Brouwer sprak eerder Arthur Alderliesten van Schreeuw om Leven. "Wij komen op voor het ongeboren leven", zei hij in het NOS Radio 1 Journaal. "De vrouw heeft het recht, dat staat in de wet, maar wij vinden dat het ongeboren leven ook recht heeft op leven."

De demonstranten in Den Haag eerder vandaag: