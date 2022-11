Journalist koopt zonder problemen boa-uniform en doet zich voor als handhaver

Onderzoeksjournalist Darshan Boerema is er zonder enig probleem in geslaagd om een officieel boa-uniform te kopen en zich voor te doen als buitengewoon opsporingsambtenaar in Leeuwarden en Groningen.

"Ik heb iemand erop geattendeerd dat hij verkeerd geparkeerd stond. Die persoon had binnen enkele minuten zijn auto verplaatst", vertelt de onderzoeksjournalist bij Omrop Fryslän. "Een winkelier die ik aansprak op zijn reclameborden zette deze meteen binnen, toen ik zei dat ze niet op de stoep mochten staan. Het ging allemaal heel makkelijk, mensen geloven je in zo'n uniform."

Boerema laat op zijn YouTubekanaal zien dat hij de uniformen en badges 'gewoon' bij Nederlandse websites heeft besteld. "Het gaat om een Nederlandse webshop waar je als particulier boa-kleding kunt kopen. Via een zoekmachine kwam ik daar zomaar op uit. Weliswaar ging het om kleding zonder bedrukking, maar toch. De officiële badges heb ik via een andere webshop gekocht. Wettelijk gezien moet die site mij om legitimatie vragen, maar bij drie steekproeven gebeurde dat niet."

'Absoluut zorgelijk'

Boa-vakbond BOA ACP reageert geschrokken. "Het is absoluut zorgelijk dat er op deze eenvoudige wijze een boa-uniform bij elkaar gekocht kan worden, waardoor iemand zich voor kan doen als boa/handhaver", aldus woordvoerder Maarten Brink. "Natuurlijk weten we dat er soms delen van politie-uniformen te koop worden aangeboden op Marktplaats of de Chinese website AliExpress. Dat is al zorgelijk. Maar het kan natuurlijk zeker niet zo zijn dat officiële websites in Nederland dat zonder controle doen."

De vakbondsman benadrukt dat het strafbaar is om je voor te doen als opsporingsambtenaar. Hij zegt dat de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), die verantwoordelijk is voor boa's en handhavers, de controle moet verbeteren om "misbruik van uniformen of delen van uniformen te voorkomen".

Geen enkele keer legitimatie

Tot nu toe is van strenge controle geen sprake, zegt Boerema. "De site waar ik de badges en patches heb gekocht, gaf aan dat ze in principe controleren of kopers boa zijn. Maar daar heb ik meerdere keren iets besteld en geen enkele keer werd mij gevraagd om legitimatie. De site waar ik de kleding heb besteld heeft intussen de beschrijving van hun kleding veranderd, van boa-kleding naar toezicht-kleding."

Boerema toonde eerder aan dat ook PostNL-uniformen kunnen worden gekocht. Hij bestelde een officieel PostNL-uniform en haalde een lading pakketjes op bij een grote supermarkt in Leeuwarden. PostNL heeft de website waarop iedereen die kleding kon kopen, offline gehaald.