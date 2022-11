Zilver voor Nederland op ploegenachtervolging, Groenewoud pakt brons op 1.500

Antoinette Rijpma-de Jong, Irene Schouten en Marijke Groenewoud hebben bij de wereldbekerwedstrijden in Stavanger zilver gepakt op de ploegenachtervolging. Op de 1.500 meter was er met brons ook een individuele medaille voor Groenewoud.

Rintje Ritsma stond dit weekend voor het eerst als bondscoach langs de baan bij een wereldbekerwedstrijd en zag de vrouwenploeg snel starten onder leiding van Rijpma-de Jong.

De race was echter niet helemaal vlekkeloos. Zo was er bij Groenewoud even een wankeling in de bocht. Toch bleef het tempo hoog in de ploeg, waarbij Schouten Rijpma-de Jong afloste op kop. De drie Nederlandsen lieten zich niet afleiden door het Noorse team, dat na een misslag in de bocht de strijd opgaf, en zetten een tijd neer van 3.02,29.

In de slotrit reden de twee favorieten nog tegen elkaar: olympisch kampioen Canada en Japan, dat olympisch zilver won in Peking. De Canadezen werden even uit elkaar gereden door de snelle start van Isabelle Weidemann, maar toen ze weer in elkaars slag reden, doken ze onder de tijd van Oranje. Met 3.01,81 pakten ze het goud.

De Japanse ploeg, met onder anderen Miho Takagi, zette de derde tijd neer.

Derde medaille Takagi

Voor Takagi was dat haar tweede medaille van de dag en haar derde van het weekend. Ze pakte vrijdag al brons op de 500 meter, en was zaterdag de snelste op de 1.500 meter.

Groenewoud was met een derde plaats de beste Nederlandse. Ragne Wiklund, die vrijdag op de 3.000 meter verrassend Schouten te snel af was geweest, pakte het zilver.