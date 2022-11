Takagi snelste op 1.500 meter bij eerste wereldbeker, brons voor Groenewoud

Marijke Groenewoud was met een derde plaats de beste Nederlandse. Ragne Wiklund, die vrijdag op de 3.000 meter verrassend Irene Schouten te snel af was, pakte het zilver.

Na het brons op de 500 meter heeft Miho Takagi goud gepakt op de 1.500 meter bij de wereldbekerwedstrijden in Stavanger. Met 1.56,55 was ze veruit de snelste van het deelnemersveld.

De 28-jarige Takagi besloot zich niet met de Japanse nationale selectie voor te bereiden, maar met de Nederlandse trainer Johan de Wit in de Elfstedenhal in Leeuwarden. De Wit vertrok na een succesvolle periode met meerdere olympische en wereldtitels bij de Japanse bond.

Takagi wilde echter onder De Wit blijven trainen, anders had ze waarschijnlijk haar schaatscarrière beëindigd. Zo ontstond 'Team Miho'. In Stavanger liet Takagi zien dat ze al vroeg in het seizoen in vorm is. Ze won voor de veertiende keer in haar carrière wereldbekergoud op de 1.500 meter.

Groenewoud beste Nederlandse

Groenewoud, die op de Spelen van Peking verrassend vijfde werd op de middellange afstand, dook als eerste onder de twee minuten. Ze reed tegen Li Qishi en kreeg flink wat weerstand van de Chinese. Pas in het laatste rondje nam de 23-jarige Nederlandse afstand en dat resulteerde in een tijd van 1.58,19.