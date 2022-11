Feyenoord-topscorer Cor van der Gijp op 91-jarige leeftijd overleden

Feyenoord-icoon en clubtopscorer Cor van der Gijp is op 91-jarige leeftijd overleden.

Van der Gijp vormde in de jaren vijftig en zestig samen met Coen Moulijn en Henk Schouten een gevreesde aanval bij de Rotterdamse club, waar hij van 1956 tot 1963 speelde. De snelle aanvaller behaalde met Feyenoord in 1961 en 1962 de titel.

De in Dordrecht geboren Van der Gijp speelde met zijn broers Wim (de vader van oud-voetballer en huidige analist/tv-persoonlijkheid René van der Gijp), Janus en Freek bij Emma in zijn geboorteplaats, voordat hij voor 18.000 gulden aan Feyenoord werd verkocht. Daar kwam hij in 233 wedstrijden tot 177 doelpunten, waarmee hij de meest trefzekere Feyenoorder in het proftijdperk is.

Dertien interlands

Ook in het shirt van het Nederlands elftal was hij succesvol met zes doelpunten in dertien interlands. Na zijn vertrek uit De Kuip speelde hij nog drie jaar bij Blauw-Wit.

Als trainer was hij later nog actief bij Veendam en FC Dordrecht. Bij Feyenoord en FC Eindhoven was Van der Gijp nog technisch directeur.