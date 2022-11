Oud-radiopresentator Met het Oog op Morgen Klaas Samplonius (75) overleden

Journalist en presentator Klaas Samplonius is gisteren op 75-jarige leeftijd overleden. Samplonius was eind jaren 70 een van de eerste vaste presentatoren van het radioprogramma Met het Oog op Morgen op NPO Radio 1. Ook presenteerde hij jarenlang programma's als NOS Langs de Lijn en Radio Tour de France.

De Zwolse journalist begon halverwege de jaren 60 bij de Zwolse Courant. Later werkte hij bij Trouw en het AD en vervolgens maakte hij de overstap naar vooral de radio bij Radio Noordzee, de NOS, AVRO en TROS. Verder was hij van 2007 tot 2010 directeur van RTV Drenthe.

"Klaas heeft na een hele turbulente fase in de geschiedenis van de omroep weer rust teruggebracht in de organisatie", zegt de huidige directeur/hoofdredacteur van RTV Drenthe Dink Binnendijk tegen de regionale omroep. "Dat was zijn opdracht en met zijn grote omroepervaring, zowel in de journalistieke praktijk als bestuurlijk, heeft hij daar meer dan uitstekend invulling aan gegeven. Daarna kon RTV Drenthe zich ontwikkelen tot de omroep die we nu zijn."

'Gevoel voor de regio'

"Klaas was een prettig mens met een goed gevoel voor de regio", vervolgt Binnendijk. "En dat paste natuurlijk precies bij onze omroep. Heel triest dat hij op relatief jonge leeftijd is overleden. Namens onze omroep wensen we zijn nabestaanden alle kracht en sterkte."

Na zijn jaren bij RTV Drenthe ging Samplonius met pensioen. Hij werd toen benoemd tot ridder in de orde van Oranje-Nassau.