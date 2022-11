Politie Schiedam gaat dna afnemen om verkrachter uit 2010 te vinden

De politie gaat tientallen mannen in Schiedam en Vlaardingen vragen om hun dna af te staan. De politie hoop zo de man te achterhalen die in 2010 twee tienermeisjes verkrachtte.

Rene Bergwerff, leider van het coldcaseteam van de politie, kan zich voorstellen dat de mannen die benaderd worden, vragen hebben over het onderzoek. "Maar", zegt hij op de website politie.nl, "meewerken aan het dna-onderzoek is voor een goed doel: het vinden van de man die een aantal ernstige zedenmisdrijven op zijn geweten heeft".

Jonge slachtoffers

De eerste verkrachting was op 31 augustus 2010. Een 13-jarige meisje wilde haar fiets in de kelderbox van haar woning aan het Bachplein in Schiedam opbergen. Een brildragende kalende man met een buikje, lichtgetinte huidskleur en tussen de 35 en 45 jaar oud, vroeg of hij haar fietspomp mocht lenen. Daarop liep hij met het meisje mee naar de kelderbox, bedreigde haar daar met een mes en misbruikte haar. Opvallend aan de dader is dat hij een hoge stem heeft, schrijft Rijnmond.

Bijna een maand later verkracht dezelfde man een meisje (15) in een kelderbox in een flatgebouw aan de Koninginnelaan in Vlaardingen. Nog geen uur later spreekt de verkrachter een meisje (15) aan in een kelderbox aan de Vlaardingse Lissabonweg, maar zij weet te ontkomen.

Deelname vrijwillig

De politie heeft aan de hand van een aantal criteria, zoals het signalement en de opvallende stem van de dader, een lijst met mannen samengesteld. Bergwerff: "Vanaf komende maandag zullen de eerste veertig mannen van deze lijst benaderd worden met de vraag of ze vrijwillig hun dna af willen staan voor het onderzoek."

Deelname aan het onderzoek is dus niet verplicht. De mannen die worden benaderd zijn ook geen verdachte, benadrukt de politie. Na de afname van het dna gaan deskundigen van het Nederlands Forensisch Instituut het materiaal vergelijken met het dna dat de dader in 2010 achterliet. Na het onderzoek wordt het dna van de vrijwilligers vernietigd en niet opgenomen in een databank, aldus de politie. Naar verwachting duurt het onderzoek enkele maanden.