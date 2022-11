In de schaduw van Verstappen maakt Ocon indruk: 'Weer met Max om titel vechten'

Samen met Alonso moet Ocon Alpine aan de vierde plaats in het kampioenschap voor constructeurs helpen. De voorsprong op rivaal McLaren is te verwaarlozen en de belangen zijn groot. Het duel tussen beide teams draait om miljoenen aan prijzengeld.

En dat is niet zonder risico, zo bleek in 2018. Verstappen was leider in de wedstrijd en had Ocon op een ronde achterstand gezet. Maar Ocon rook een kans om zich daarvan te ontdoen, haalde Verstappen weer in en vervolgens tikten de twee kemphanen elkaar van de baan.

Voor Verstappen en Red Bull Racing staat er in de resterende twee races weinig meer op het spel: de wereldtitels voor coureur en team zijn immers al binnen. Ocon kan komend weekend in Brazilië nog niet achteroverleunen.

Verstappen towards Ocon in Brasil 2018 ? pic.twitter.com/aGYZeGi3l5

Is die strijdbijl begraven? "Dat is voltooid verleden tijd", vertelt Ocon. "We gaan nu prima met elkaar om en hebben veel respect voor elkaar. Ik wens hem het allerbeste."

"Dit weekend is sowieso gecompliceerd en stressvol. Door de sprintrace verschuift de kwalificatie naar vrijdag en dat betekent tijdnood: je houdt maar een uurtje over om de auto af te stellen. Vertrouwen speelt nu een sleutelrol. Als de auto meteen goed voelt, heb je daar het hele weekend profijt van. Daarom is het lekker dat we hier allebei in de voorhoede starten."

"Als het aan mij ligt zeker. Ik hou erg van Interlagos. Tijdens covid, toen alles plat lag, heb ik op deze baan het meest 'gesimd' en 'gegamed'. Het is een legendarisch circuit met unieke bochten en ik denk dat we hier goed kunnen presteren. Dat moet ook."

Dit raceweekend in Brazilië is voor jullie extra belangrijk omdat er ook een sprintrace is. Er zijn dus meer WK-punten te verdienen. Is dit een circuit waar Alpine gaat scoren?

"We zijn natuurlijk gewend aan werken onder hoogspanning, maar de strijd met McLaren is zeer fel. We wisselen het hele jaar al stuivertje en hebben allebei voortdurend ups en downs. McLaren was bij de vorige grand prix, in Mexico-Stad, erg sterk. We willen terugslaan. Het zal vast een gevecht tot de laatste race in Abu Dhabi worden, misschien zelfs tot de laatste ronde."

De vierde plek in het WK voor constructeurs is het hoogst haalbare. In het kampioenschap voor coureurs vecht je met Alonso om plek acht. Hoe beoordeel je 2022?

"Het is een prima seizoen. Ik denk dat we redelijk tevreden mogen zijn. Red Bull Racing, Ferrari en Mercedes zijn nog een maat te groot, maar we hebben op veel circuits punten gescoord. En een paar keer behoorlijk veel zelfs. Perfect was het niet, maar op deze weg kunnen we door."

"Betrouwbaarheid was dit jaar onze achilleshiel. Dat is deels een bewuste keuze. Je moet in de autosport altijd een compromis vinden tussen snelheid en betrouwbaarheid. Af en toe kwamen we daardoor in de problemen, maar dat heb je te accepteren."

Je bent al twee seizoenen teamgenoot van F1-icoon Alonso. Volgend seizoen vertrekt hij naar Aston Martin en krijg je Pierre Gasly als teamgenoot. Maakt dat je leven gemakkelijker?

"Nee, voor mij maakt het niet uit wie mijn teamgenoot is. Voor het team ook niet. Het is gewoon belangrijk dat we met beide auto's punten scoren. Ik ga mijn best doen om volgend seizoen de leider van dit team te zijn. Daar ben ik klaar voor."