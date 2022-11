Drake en Justin Bieber herdenken doodgeschoten rapper Takeoff in vol stadion

Bij een herdenkingsdienst in een stadion in Atlanta hebben familie vrienden en fans afscheid genomen van de doodgeschoten rapper Takeoff en werd zijn muzikale erfenis gevierd. Takeoff, die deel uitmaakte van het voor een Grammy Award genomineerde hiphoptrio Migos, werd eerder deze maand doodgeschoten buiten een bowlingbaan in Houston. Bij de schietpartij raakten ook een vrouw en een andere man gewond. In de State Farm Arena in Atlanta, in de buurt van waar 28-jarige rapper opgroeide, traden Justin Bieber en Chloe Bailey op en konden fans uit de staat Georgia gratis naar binnen. De organisatoren hadden geen programma vrijgegeven en de media werden niet binnengelaten. Het stadion, met een capaciteit van ongeveer 20.000 zitplaatsen, was snel gevuld. Fans die een kaartje wisten te bemachtigen werd gevraagd hun telefoons niet mee naar binnen te nemen en geen foto's of filmpjes te maken. Persbureau AP sprak met verschillende fans voor het stadion. Zo zei een man geschokt te zijn toen hij hoorde over de dood van Takeoff. Ook omdat de rapper van de drie Migos-leden bekendstond als de meest relaxte. Hij zei te bidden voor de familie en resterende leden van Migos. "Ik hoop dat ze de opbeurende, positieve en invloedrijke leden in de samenleving blijven die ze zijn en zich blijven ontwikkelen." Fans namen gisteren afscheid van Takeoff. Hoe moet het nu verder met Migos?

Volgens de lokale zender WSB-TV waren het podium en de arena versierd met rozen en stond de gesloten kist van de rapper vooraan op het podium. Tijdens de dienst werden op verschillende schermen foto's van Takeoff getoond. Quavo en Offset, de overgebleven leden van de Migos, spraken emotioneel over de rapper. Quavo is zijn oom en Offset zijn neef. Ook de moeder van Takeoff, die de drie groepsleden grotendeels opvoedde in een buitenwijk van Atlanta, sprak. Rapper Drake droeg een gedicht voor en had het over zijn vriendschap met de rapper. De burgemeester van Atlanta Andre Dickens reikte postuum de hoogste onderscheiding van de stad uit aan de rapper, wiens echte naam Kirshnik Khari Ball was. Meerdere sprekers riepen op om een einde te maken aan het geweld.