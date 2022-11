Gakpo wil topvorm doortrekken op WK en pas in zomer weg: 'Na seizoen nog meer ready'

Topscorer van de eredivisie, de meeste assists, de meeste geslaagde voorzetten, de meeste gecreëerde kansen en ga zo maar door. Het is een aardige lijst statistieken waarin Cody Gakpo dit seizoen uitblinkt. Na de definitieve uitverkiezing van bondscoach Louis van Gaal op vrijdag, is de 23-jarige buitenspeler van PSV klaar voor zijn eerste WK. "Ik weet dat het iets speciaals is. Het is het hoogste podium waarop je kunt spelen en ik ben heel erg benieuwd wat voor gevoel ik daarvan zal krijgen." Speciale band met Dumfries Spelen voor club of land kan verschillen met zich meebrengen qua tactiek en positie, maar ook als het gaat om de omgeving en met wie je de kleedkamer deelt. Dat beseft ook negenvoudig international Gakpo, die op het afgelopen EK nog elf minuten mocht meedoen in de poulefase tegen Noord-Macedonië. "Het is heel anders, omdat je niet vaak samen speelt. Maar de groep is het afgelopen jaar in grote lijnen dusdanig bij elkaar gebleven, dat je wel een beetje gewend bent aan elkaar."

Zo kan hij rekenen op PSV-collega's Luuk de Jong en Xavi Simons. En een oud-ploeggenoot die als een soort mentor fungeert. "Denzel Dumfries en ik, wij hebben een heel goede band. Ik spreek hem vaak als ik vragen heb. Hij heeft al wat meer ervaring, dus hij helpt me veel." Gakpo vervolgt: "Met Steven Bergwijn trek ik ook op, daar heb ik ook nog mee gespeeld bij PSV. Ik moet ook zeggen dat Jurriën Timber en ik naar elkaar toe aan het groeien zijn." Leren tijdens het WK Ondanks zijn topstatistieken na veertien wedstrijden in de eredivisie, zoals ook de meeste schoten op doel (26) en de op één-na-meeste geslaagde dribbels (25), ziet de geboren Eindhovenaar nog genoeg verbeterpunten. "Ik wil nog constanter zijn en nog meer scoren. Ik denk dat ik ook nog heel veel kan leren wat betreft mijn kopkracht, mijn linkerbeen en positie kiezen." In de 105 wedstrijden die hij in de eredivisie speelde, kwam hij pas tot zeventien doelpogingen met het hoofd. Daarvan eindigden er vier tussen de palen en één in het doel. Wel is het zo dat hij in diezelfde tijdspanne al twaalf keer met links scoorde: een derde van zijn schoten met zijn verkeerde been eindigde als doelpunt.

Maar jezelf verbeteren doe je ook door te leren en ervaring op te doen, bijvoorbeeld op een eindtoernooi. "Natuurlijk kan je heel veel leren van andere professionals in je team, die zulke dingen al hebben meegemaakt. Hoe zij omgaan met bepaalde situaties. Je leert elkaar zo beter kennen en ik denk dat je op het veld, maar ook daarbuiten, heel veel kan halen uit zo'n toernooi." De volgende stap Een goed WK zal de interesse van buitenlandse topclubs alleen maar doen toenemen. Toch denkt de smaakmaker van PSV niet aan een tussentijds vertrek, na alle transferperikelen van afgelopen zomer. Gakpo: "Ik denk dat ik aan het eind van dit seizoen wel zo ver ben om die stap te maken. Voor mijn gevoel was ik dat aan het begin van dit seizoen ook al, maar na dit seizoen ben ik nog meer ready om die volgende stap te maken."

Zijn droomclub? Daar zit hij al, vertelt hij met een glimlach. "PSV was altijd mijn droomclub. Voor de rest heb ik er niet echt één." Maar als hij dan toch aan de wereldtop denkt: "Real Madrid, FC Barcelona, Manchester United, Manchester City en Liverpool. Het zou een eer zijn om daar te mogen spelen, maar ik moet ook kijken in wat voor team ik het beste tot mijn recht zou komen." Eerst maar eens Oranje en het WK, met over dik een week al het eerste groepsduel.