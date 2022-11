Duizenden mensen in Hellevoetsluis maken zich op voor landelijke intocht Sint

Hellevoetsluis maakt zich op voor de landelijke intocht van Sinterklaas. Het is voor het eerst in drie jaar dat de goedheiligman weer live aankomt met publiek. Op meerdere plekken langs de route en bij de kade staan duizenden mensen.

De afgelopen twee jaar was er door de coronamaatregelen een alternatieve intocht die werd gehouden bij het nieuwe Grote Pietenhuis (Paleis Soestdijk).

De intocht is live te zien op NPO 3 vanaf 12.00 uur. De Sint wordt verwelkomd door de burgemeester van Hellevoetsluis Milène Junius. Om 12.30 uur begint de goedheiligman aan zijn route door de stad. Om 13.15 uur is de live-uitzending afgelopen.

Ophef om mogelijk gezonken pakjesboot

Of de Sint op de traditionele pakjesboot aankomt, is nog onbekend. In het Sinterklaasjournaal waren beelden te zien van de pakjesboot die gezonken leek te zijn. Dat leidde tot ouders die klaagden dat hun kind huilend op de bank zat en getroost moest worden.

Maar een dag later was in het tv-programma de pakjesboot te zien die al in de buurt van Hellevoetsluis leek te liggen. Ook zei presentatrice Dieuwertje Blok dat "we gelukkig weten dat iedereen van de boot is afgegaan".

Ook op andere plekken komt de goedheiligman vandaag aan. Zo zijn er intochten in onder meer Den Haag, Eindhoven, Hengelo, Maastricht en Rotterdam, maar uiteraard ook in kleinere plaatsen zoals Elburg, Hoorn en Katwijk aan Zee. Er zijn ook gemeentes waar de Sint pas morgen of volgende week aankomt zoals in Amsterdam en Groningen.

Geen demonstraties aangemeld in Hellevoetsluis

Bij de landelijke intocht zijn geen demonstraties aangemeld, meldt de gemeente Hellevoetsluis. In Westzaan staat vandaag wel een demonstratie op de planning. Daar zijn bij de intocht Zwarte Pieten en demonstreert onder meer de actiegroep Zaankanters Tegen Racisme. Op twee plekken heeft de gemeente plekken aangewezen waar gedemonstreerd mag worden.

Landelijke actiegroep Kick Out Zwarte Piet is dit jaar een meldpunt gestart waar mensen kunnen laten weten of in hun gemeentes nog Zwarte Pieten rondlopen bij de intocht. "Want ook al kan het in de Randstad soms voelen alsof Zwarte Piet verleden tijd is, in grote delen van Nederland is dat zeker nog niet het geval", aldus de actiegroep.

Daarmee hoopt de actiegroep dat "in 2023 - wanneer het 150 jaar geleden is dat er een einde kwam aan de slavernij in het Nederlandse Koninkrijk - een goed overzicht is van waar we nog in actie moeten komen".