Duizenden mensen in Hellevoetsluis bekijken landelijke intocht Sint

Sinterklaas is in Hellevoetsluis aangekomen tijdens de landelijke intocht. Het is voor het eerst in drie jaar dat de goedheiligman weer live aankomt met publiek. Op meerdere plekken langs de route en bij de kade stonden duizenden mensen.

De afgelopen twee jaar was er door de coronamaatregelen een alternatieve intocht die werd gehouden bij het nieuwe Grote Pietenhuis (Paleis Soestdijk).

De intocht was live te zien op NPO 3. De Sint werd verwelkomd door de burgemeester van Hellevoetsluis Milène Junius. Na de aankomst begon de goedheiligman rond 12.50 uur aan zijn route door de stad. Vervolgens sprak hij vanaf een podium de kinderen toe.

Ophef om gezonken pakjesboot

De Sint kwam niet in zijn eigen pakjespoot aan, maar met een vervangende stoomboot. In het Sinterklaasjournaal waren beelden te zien van de pakjesboot die gezonken was. Dat leidde tot ouders die klaagden dat hun kind huilend op de bank zat en getroost moest worden.

Maar een dag later was in het tv-programma een andere pakjesboot te zien die al in de buurt van Hellevoetsluis lag. In de live-uitzending van vandaag landde Sint "een vliegtuig vlak bij Hellevoetsluis". Vervolgens kwam de Sint in de nieuwe stoomboot naar de kade toe.

Nieuwe piet wordt Piet Hein genoemd

Tijdens de live-uitzending werd bekend dat een nieuwe piet 'Piet Hein' wordt genoemd. Met de naam wordt verwezen naar de gelijknamige bekende zeevaarder die in de zeventiende eeuw de Zilvervloot veroverde. Tijdens de intocht werd het bekende lied over de zeevaarder gezongen. Op Twitter leidde de naam van de piet tot discussies en was Piet Hein trending topic. De NTR heeft nog niet gereageerd op de verhaallijn over Piet Hein.

Ook wordt op het sociale medium gesproken over de aankomst van de goedheiligman "per vliegtuig". Zo tweette ProRail ludiek in rijmvorm het "niet zo fijn" te vinden dat de goedheiligman niet met de trein aankwam.