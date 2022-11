Nibud: geldproblemen groeien veel mensen boven het hoofd

Veel huishoudens gaan gebukt onder hoge vaste lasten en stijgende uitgaven. Dat zegt het budgetinstituut Nibud in een nieuw rapport. Het instituut interviewde een afspiegeling van de Nederlandse samenleving en 37 procent van de huishoudens zegt in 2022 moeite te hebben met rondkomen. Dat is ongeveer evenveel als tijdens het vorige onderzoek in 2018, maar het Nibud ziet wel verschuivingen. Jongvolwassenen tot 35 jaar komen namelijk vaker moeilijk rond. "Deze mensen hebben de meeste moeite om rond te komen", zegt Nibud-directeur Arjan Vliegenthart. "Vooral de hoge vaste lasten groeien mensen boven het hoofd." Mensen van 45 en ouder komen juist minder vaak moeilijk rond dan in 2018. Het Nibud ziet verder een toenemend aantal betalingsherinneringen, betalingsregelingen en verzoeken om een voorschot op het salaris. Ook halen mensen meer geld van spaarrekeningen en lenen ze meer bij familie. 'Maak leven betaalbaar' Het instituut roept op het leven weer betaalbaar te maken en lanceert daarom de gratis online training 'Aan de slag met je geldzaken'. Daarmee kunnen mensen weer greep krijgen op hun financiën, aldus het Nibud. Vliegenthart: "De paniek die velen ervaren over alle gestegen prijzen, zien wij terug in de cijfers. Veel Nederlanders gaan gebukt onder de huidige situatie. We zitten echt in een uitgavecrisis en mensen doen hun best om alle rekeningen te betalen. 2023 wordt daarom financieel gezien een spannend jaar."

Volgens het Nibud gebruikt nu 30 procent van de mensen met een betalingsachterstand spaargeld om zaken te betalen, tegenover 21 procent in 2018. Zo'n 20 procent van hen leent geld bij familie en vrienden (was in 2018 12 procent) en 20 procent treft inmiddels betalingsregelingen (in 2018 was dat nog 4 procent). De top-4 van te laat betaalde rekeningen: zorgverzekering (28 procent), energierekening (27 procent), water (24 procent) en de huur/hypotheek (24 procent).