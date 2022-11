Honderden avondklokboetes per ongeluk kwijtgescholden door OM: 'Geluk gehad'

Honderden mensen die zich vorig jaar niet aan de avondklok hebben gehouden, hoeven hun boete niet meer te betalen. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie na een bericht hierover van het AD.

De overtreders hebben een brief gekregen waarin staat dat het OM het niet meer nodig vindt om hen te vervolgen, omdat de overtreding inmiddels al lang geleden is. De brieven zijn per ongeluk verstuurd, zo laat het OM weten.

De fout werd pasgeleden ontdekt, maar toen waren al tussen de 900 en 1200 brieven verstuurd. Het precieze aantal is volgens het OM lastig vast te stellen, maar het is naar schatting 1 procent van het totale aantal uitgeschreven avondklokboetes. Het gaat alleen om mensen die het niet eens waren met de boete en in verzet zijn gegaan.

In totaal werden er vorig jaar 95.000 avondklokboetes uitgedeeld. Zo'n boete was 95 euro en daar kwamen nog 9 euro administratiekosten bij. De avondklok was een van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Mensen mochten tussen 21.00 uur een 04.30 uur niet de deur uit, maar wie een zogeheten vitaal beroep had mocht dat wel.

'Niet de bedoeling'

Een woordvoerder van het OM zegt dat de fout werd gemaakt tijdens het wegwerken van de stapel boetes. "We seponeren kleine zaken soms als we ze niet binnen de goede termijn voor de rechter kunnen krijgen", zegt de woordvoerder. "Door beperkte capaciteit is dat soms het geval en moet dat gebeuren. In dit geval waren ze daar iets te enthousiast mee."

Het kwijtschelden was dus niet de bedoeling. "Voor deze boetes was de maatschappelijke impact te groot en het kwijtschelden zou dan ook niet moeten gebeuren. We kunnen het helaas niet meer terugdraaien. Deze mensen hebben geluk gehad."

Het OM wil de aangevochten boetes die nog niet zijn geseponeerd nog wel, voor het einde van de verjaringstermijn, voor laten komen bij de rechter.