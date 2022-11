Takagi en De Wit trekken eigen plan om 'beste schaatsteam ter wereld' te worden

De Wit en Takagi bleven een eenheid en daarom bereidde ze zich de afgelopen weken niet in Japan, maar in de Elfstedenhal in Leeuwarden voor op de eerste wereldbeker van het seizoen, dit weekeinde in Stavanger. Te midden van de rijders van de regionale ploeg Team Frysk zette Takagi de puntjes op de i voor ze afreisde naar Noorwegen.

Was trainer Johan de Wit niet bij haar gebleven, dan had Miho Takagi haar carrière waarschijnlijk al beëindigd. Maar de olympisch kampioene op de 1.000 meter schaatst nog steeds, alleen niet meer als onderdeel van de Japanse nationale selectie. "Ik wil graag schaatsen bij Johan", zegt Takagi. "Dat is het belangrijkste voor mij."

Een reportage van Steven Dalebout over olympisch kampioene Miho Takagi, die met haar trainer Johan de Wit is vertrokken bij de Japanse bond. Samen willen ze een nieuw team opzetten. - NOS

De Wit: "Miho is in mei weer gaan trainen en heeft in juni de knoop doorgehakt dat ze doorwilde. Toen heeft ze mij gebeld met de vraag of ik haar coach wilde worden. Dat was haar eerste optie. We hebben een heel goede band. Als zo iemand belt, kun je daar eigenlijk geen nee tegen zeggen."

Voorlopig is De Wit trainer van 'Team Miho', maar uitbreiding is het grote doel. "We hadden geen keus", zegt De Wit. "In juni is iedereen al begonnen. Dan zijn er nog wel rijders over, maar die waren niet goed genoeg, vonden wij. Daarom hebben we besloten om zo te beginnen. De staf opbouwen en sponsoren zoeken en vanaf volgend jaar wat groter worden."

"Ze doet het nu alleen met mij. Dat is te behappen, maar als je groter wil worden zal er wel meer geld moeten komen. Er zijn partijen die ons helpen. We hebben een Nederlandse sponsor gevonden, maar dat is geen hoofdsponsor. We moeten echt wel wat groter worden."

Van Team Miho naar 'beste team ter wereld'

De ambitie van De Wit is niet misselijk. Hij wil "het beste schaatsteam ter wereld" neerzetten, qua omvang vergelijkbaar met Jumbo-Visma, dat op dit moment veertien langebaanschaatsers onder contract heeft staan en daarnaast ook een opleidingsteam en een marathonploeg heeft.