Nog geen Twitter-exodus bij Nederlandse adverteerders, wel 'toenemend ongemak'

Na twee weken chaos bij Twitter onder leiding van Elon Musk zijn er geen signalen dat Nederlandse adverteerders zich massaal terugtrekken van het platform. Dat zegt de Bond van Adverteerders, die wel spreekt over "toenemend ongemak". Meerdere grote bedrijven die op Twitter adverteren, zeggen tegen de NOS de situatie nauwlettend te volgen, maar vooralsnog niet te stoppen. Het gaat om ING, Bol.com, VodafoneZiggo en Shell. Ze willen geen bedragen noemen, maar benadrukken met kleine campagnes aanwezig te zijn op Twitter. Shell zegt vanwege de onrust bij Twitter geen nieuwe campagne op te starten. Andere grote Nederlandse bedrijven als KPN, Heineken en Albert Heijn adverteren niet op Twitter. Een woordvoerder van Unilever zegt dat het bedrijf niet in Nederland op het platform adverteert. HEMA zegt Twitter nauwelijks te gebruiken voor advertenties. Rijksoverheid Namens de Rijksoverheid lopen er meerdere advertentiecampagnes op Twitter, zegt de Dienst Publiek en Communicatie. Het totale budget voor dit jaar is ongeveer 400.000 euro. De dienst is naar eigen zeggen op de hoogte van "de uitspraken en maatregelen van Elon Musk" en houdt "de eventuele veranderingen nauwlettend in de gaten", maar ziet op dit moment "geen aanleiding voor een negatief advies". Henriette van Swinderen, directeur van de Bond van Adverteerders, zegt dat nu eerst duidelijker moet worden waar het heen gaat met Twitter voordat bedrijven zullen stoppen met adverteren. "Musk is ook gevoelig voor de mening van adverteerders en is in gesprek met de wereldwijde brancheorganisatie. Hij kan zijn koers nog op allerlei manieren invullen." De Amerikaanse marketingreus Omnicom - die onder meer McDonald's en Apple als klant heeft - adviseert merken om voorlopig campagnes te pauzeren vanwege alle recente onrust, meldde The Verge gisteren. Twee andere reclamegiganten, het Amerikaanse IPG en het Franse Havas Media, gingen Omnicom al voor. Musk bevestigde toen al dat dit het bedrijf raakt.

Twee weken onrust Twitter verkeert sinds Musk eigenaar is in chaos. Hij ontsloeg direct het bestuur en vervolgens op brute wijze ongeveer de helft van het personeel. Deze week stapten belangrijke andere topmanagers op die verantwoordelijk waren voor onder meer veiligheid, privacy en moderatie. Ook leven er nog altijd veel vragen over hoe Musk zal omgaan met moderatie; hij heeft de afgelopen maanden vaak gezegd dat hij regels wil loslaten. De miljardair waarschuwde deze week bovendien zijn medewerkers dat Twitter er financieel slecht voor staat; volgens The New York Times viel daarbij het woord faillissement.