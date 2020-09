De voormalig eigenaar van een coffeeshop in Terneuzen moet 11 miljoen euro betalen aan de Staat. Het Haagse gerechtshof heeft dat vandaag bepaald.

De coffeeshop had meer drugs in voorraad dan toegestaan en maakte daardoor tussen 2006 en 2008 enorme winsten. De eigenaar werd in 2017 na een proces van 7 jaar al veroordeeld vanwege deelname aan een criminele organisatie.

Het Openbaar Ministerie eiste dat zij 22,5 miljoen euro aan de Staat zou betalen, de gehele winst die in die periode zou zijn gemaakt.

Actieve rol overheid

De rechter ging daar niet volledig in mee, omdat de overheid een "actieve en faciliterende rol speelde bij de ontwikkeling van de coffeeshop".

De overheid had volgens de rechtbank kunnen weten dat de hoge winsten van het bedrijf alleen mogelijk waren doordat de winkel de regels overtrad. De eigenaar hoeft daarom 'slechts' de helft van de winst uit die periode aan de Staat te betalen.

Grootste van Nederland

Coffeeshop Checkpoint was volgens Omroep Zeeland tot de sluiting in 2008 de grootste coffeeshop van Nederland. Checkpoint mocht 500 gram softdrugs in voorraad hebben, maar kon daarmee niet aan de dagelijkse vraag van 2000 tot 3000 klanten voldoen.

De gemeente gedoogde dat met medeweten van het OM, totdat het OM besloot om in te grijpen, de eigenaar en medewerkers te vervolgen en Checkpoint te sluiten.