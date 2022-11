Onduidelijkheid troef in Amsterdam, maar Ajax maakt geen haast met aanstelling td

"Dit lijkt me wel genoeg, toch? Er zijn nog meer mensen in de zaal die vragen willen stellen." Edwin van der Sar is zichtbaar geïrriteerd als er in zijn ogen net even te veel (kritische) vragen worden gesteld door één persoon op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van Ajax. De algemeen directeur van de club blikt samen met de andere directieleden en de raad van commissarissen terug op het afgelopen boekjaar, maar tijdens de vragenronde worden vooral vragen gesteld over het lopende seizoen. Het moet gezegd, sommige aandeelhouders zijn vrijdagmiddag in de Johan Cruijff Arena lang van stof en pakken het podium vooral om hun eigen stellingen te poneren. Het verklaart de verbeten houding van Van der Sar enigszins. Het chagrijn in Amsterdam is groot en er is behoefte aan duidelijkheid en leiderschap. Waarom is er bijvoorbeeld nog altijd geen opvolger van directeur voetbalzaken Marc Overmars? Hij vertrok begin dit jaar vanwege grensoverschrijdend gedrag.

Veiliger sportklimaat De commissie die vanwege de Overmars-zaak is aangesteld om een veiliger sportklimaat te realiseren, heeft inmiddels een aantal aanbevelingen aan de rvc gedaan. Het gaat onder meer om voorlichting over het functioneren van vertrouwenspersonen en trainingen voor medewerkers. Rvc-voorzitter Leen Meijaard spreekt zijn dank uit aan alle vrouwen die dit grensoverschrijdende gedrag van Marc Overmars hebben gemeld. "Dat is een flinke berg die ze moesten overgaan. We willen de weg omhoog inzetten om de omgangscultuur te verbeteren."

Volgens Leen Meijaard, die aangaf volgend jaar te vertrekken als voorzitter van de raad van commissarissen, heeft Ajax geen haast in de zoektocht naar een nieuwe technische man. "Na het terugtrekken van Overmars hebben we gesprekken gehad met kandidaten uit binnen- en buitenland", zegt hij. "Daar kwam niks uit. Onze kandidaten wilden niet of wij vonden ze niet goed genoeg." En dus werd het duo Gerry Hamstra en Klaas Jan Huntelaar voor de leeuwen gegooid in de, zo bleek later, drukste transferperiode in Ajax' geschiedenis. Een transferperiode die vooralsnog niet goed uitpakte, getuige de roemloze uitschakeling in de Champions League en de huidige derde plaats in de eredivisie. "We hebben te veel spelers verkocht", moet Van der Sar pijnlijk genoeg concluderen. Hij had met name het vertrek van Antony en Sébastien Haller niet ingecalculeerd. "Dat is geen fijne start voor een nieuwe trainer", neemt hij het op voor Alfred Schreuder, die deze zomer Erik ten Hag opvolgde als hoofdtrainer. 'Scoutingsapparaat niet direct gericht op Champions League-niveau' Ajax was niet voorbereid op de leegloop van zo veel bepalende spelers, vult Meijaard aan. "Ons scoutingsapparaat is niet gericht op spelers die direct Champions League-niveau hebben, maar op spelers met potentie." Dat is op zijn minst opmerkelijk te noemen voor een club, die - zo benadrukt Van der Sar nog maar eens - structureel wil aanhaken bij de Europese top. Een ambitie waarvan in het huidige seizoen weinig terechtkomt.

Maurits Hendriks (Chief Sports Officer) en Gerry Hamstra (technisch manager) - Ajax Images

Ajax hakt pas een knoop door over wie de leiding moet nemen op technisch vlak als de vacante functie van Danny Blind als commissaris op voetbalgebied - nu is dat tijdelijk Adrie Koster - weer is ingevuld. Is Blind zelf niet een geschikte kandidaat als directeur voetbalzaken? Meijaard: "Dat is niet het geval. Daar is hij heel uitgesproken over geweest tegen ons, ook zonder dat we hem dat hadden gevraagd. We willen graag dat Blind terugkomt als voetbalcommissaris. Daar komt na het WK duidelijkheid over." Blind is momenteel assistent-bondscoach van Louis van Gaal en kan dus geen functie bekleden binnen Ajax. 'Nu ligt dat op straat' De behoefte aan duidelijkheid bleek ook toen de rvc afgelopen zomer voor de naderende transfer van Lucas Ocampos en doelman Odisseas Vlachodimos ging liggen. Toen Overmars nog de dienst uitmaakte, kwam er niet eerder zo'n verhaal naar buiten. Zonder op specifieke namen in te gaan, wil Meijaard daar desgevraagd wel iets over kwijt. "Ik ben het daar volstrekt mee oneens. Wij hebben niet ingegrepen." Een man uit de zaal schertsend: "Daar wilde ik jullie juist een compliment voor geven, maar die zal ik dan maar intrekken." "Er zijn regelmatig discussies. Soms sturen we de directie terug als een transfersom te hoog is bijvoorbeeld", licht Meijaard toe. "Meestal blijft dat binnenskamers. Nu ligt het op straat en dan is het beeld gelijk: de raad van commissarissen heeft ingegrepen."

Voorzitter rvc vertrekt Leen Meijaard vertrekt volgend jaar november als voorzitter van de raad van commissarissen bij Ajax. "Ik vind het tijd voor een frisse wind. Het kost me drie dagen in de week en het afbreukrisico is groot. Maar toch zijn er altijd mensen die het graag willen doen", sluit hij af met een knipoog. Cees van Oevelen is toegetreden tot de raad van commissarissen van Ajax. Hij volgt de afgetreden Ernst Ligthart op.