Storing reisinformatie NS opgelost: borden op stations werken weer

Door een technische storing konden treinreizigers van de NS vanochtend ongeveer twee uur lang op geen enkele wijze actuele reisinformatie ontvangen. De borden op de stations gaven geen informatie, de reisplanner was niet actueel en er werd niets omgeroepen.

De storing ontstond rond 06.00 uur. De oorzaak is nog onbekend, laat een woordvoerder van de NS weten. Rond 08.30 uur was de storing volledig verholpen. De borden op de stations geven weer informatie en ook klinken de omroepen weer.

Tijdens de storing waren in de reisplanner van de NS alleen de geplande treinen te zien. Dat betekende dat reizigers op perrons voor verrassingen konden komen te staan. Inmiddels werkt ook de reisplanner weer volledig in de app en op de NS-website.

Afgelopen dinsdag was er ook een storing bij de NS waardoor er geen of onjuiste reisinformatie op de digitale informatieborden te zien was. Die storing duurde toen ongeveer een half uur. Het is nog niet duidelijk of het nu om hetzelfde probleem ging.