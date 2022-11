Storing bij NS: geen actuele reisinformatie, ook geen omroepen op stations

Door een technische storing kunnen treinreizigers van de NS op geen enkele wijze actuele reisinformatie ontvangen. De borden op de stations geven geen informatie, er wordt niets omgeroepen en ook online is niet te zien of treinen uitvallen of vertraging hebben.

De storing is rond 06.00 uur ontstaan. De oorzaak is nog onbekend, laat een woordvoerder van de NS weten. Ook is niet duidelijk hoelang het zal duren.

Afgelopen dinsdag was er ook een storing bij de NS waardoor er geen of onjuiste reisinformatie op de digitale informatieborden te zien was. Die storing duurde toen ongeveer een half uur. Het is nog niet duidelijk of het nu om hetzelfde probleem gaat.