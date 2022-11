Wekdienst 12/11: Sinterklaasintocht in Hellevoetsluis • Laatste sprintrace F1-seizoen

Het wordt een zonovergoten zaterdag en het blijft overal droog. Alleen in het noorden komt eerst meer bewolking voor. Er waait een zwakke tot matige zuidoostenwind en de temperatuur loopt op naar 13 graden in het noorden en naar 16 in het zuiden.

Goedemorgen! Vandaag worden Sinterklaas en zijn pieten bij de landelijke intocht onthaald in Hellevoetsluis en in Brazilië staat vanavond de laatste sprintrace van het F1-seizoen op het programma.

Wat heb je gemist?

De race om de vacante Senaatszetel in de Amerikaanse staat Arizona is gewonnen door de Democratische kandidaat Mark Kelly, zo meldt persbureau AP. Kelly, een voormalig astronaut die de afgelopen twee jaar al diende als Senator namens de Democratische Partij, nam het afgelopen week op tegen de Republikein Blake Masters, een durfinvesteerder en nieuwkomer in het politieke bedrijf.

Na telling van ruim 83 procent van de stemmen in de staat kan de winst Kelly niet meer ontgaan, oordeelt AP. Daarmee hebben zowel de Democraten als de Republikeinen nu 49 zetels in de Senaat veroverd, die 100 zetels telt. Maar de Democraten hebben een voordeel: bij een stemverhouding van 50-50 mag vicepresident Kamala Harris de doorslag geven, in het voordeel van de Democraten.

Ander nieuws uit de nacht

En dan nog even dit:

Ook in de Oekraïense hoofdstad Kiev is er blijdschap over het vertrek van de Russen uit Cherson, vooral onder vluchtelingen die daarvandaan komen. In het centrum van Kiev kwamen honderden mensen bijeen. Ze riepen "Cherson is Oekraïne" en zongen het volkslied.

"We vieren de bevrijding van Cherson en de rest van de regio op de rechteroever van de Dnjepr", zei een van de feestvierders, die zelf uit de buurt van Cherson komt. "Dit geeft ons heel veel moed, dit vergroot onze kracht en ons geloof dat we zullen winnen en dat snel heel Oekraïne bevrijd zal zijn."