Honderden mensen bij stille tocht voor doodgestoken Dani (14) in Hoorn

Enkele honderden mensen hebben in Hoorn meegelopen met een stille tocht voor de 14-jarige Dani, die twee weken geleden om het leven kwam na een steekpartij vlak bij zijn school.

De tocht begon bij een uitvaartcentrum en eindigde bij de Oscar Romeroschool, waar Dani op school zat. Deelnemers aan de stoet droegen fakkels. Er liepen veel jongeren mee.

"Als een kleine ruzie als zoiets groots eindigt, dat kan gewoon niet", zei een vriend van het slachtoffer tegen NH Nieuws. "Ik hoop dat mensen stoppen met wapens en messen, en starten met praten."

'Dit had nooit mogen gebeuren'

Onder de deelnemers waren ook burgemeester Nieuwenburg van Hoorn en burgemeester Pijl van Drechterland, waar Dani woonde. "Het is een verschrikkelijk incident. Het doet echt wat met onze gemeenschap", zei Nieuwenburg.

Burgemeester Pijl liep niet alleen mee om de familie te steunen. "Maar ook om aan te geven dat dit nooit had mogen gebeuren en dat geweld nooit de oplossing is." Aan het einde van de tocht werden bij de school bloemen gelegd en fakkels aangestoken. Daarna volgde een lang en groot applaus. Dani wordt later in besloten kring begraven.

16-jarige aangehouden in verband met steekpartij

Dani werd eind oktober vlak bij zijn school neergestoken. Hij werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, waar hij een paar dagen later overleed. Kort na het incident werd een 16-jarige jongen uit Hoorn aangehouden.

Het onderzoek naar de steekpartij loopt nog. Ooggetuigen zeiden eerder tegen NH Nieuws dat drie jongens ruzie kregen op de rookplek, net buiten het schoolplein.