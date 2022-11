Oud-astronaut Kelly wint Senaatszetel Arizona, Democraten nu op 49 zetels

De race om de vacante Senaatszetel in de Amerikaanse staat Arizona is gewonnen door de Democratische kandidaat Mark Kelly, zo meldt persbureau AP. Kelly, een voormalig astronaut die de afgelopen twee jaar al diende als Senator namens de Democratische partij, nam het afgelopen week op tegen de Republikein Blake Masters, een durfinvesteerder en nieuwkomer in het politieke bedrijf.

Na telling van ruim 83 procent van de stemmen in de staat kan de winst Kelly niet meer ontgaan, oordeelt AP. Daarmee hebben zowel de Democraten als de Republikeinen nu 49 zetels in de Senaat veroverd, die 100 zetels telt. Maar de Democraten hebben een voordeel: bij een stemverhouding van 50-50 mag vice-president Kamala Harris de doorslag geven, in het voordeel van de Democraten.

Nu Nevada en Georgia nog

In twee staten is de uitslag nog niet bekend. In Georgia komt er volgende maand een runoff-verkiezing tussen de kandidaten van beide partijen, die beiden deze week geen absolute meerderheid haalden.

In Nevada worden de stemmen nu nog geteld: de Republikeinse kandidaat Laxalt ligt daar iets minder dan 1000 stemmen voor op zijn Democratische concurrent Cortez Masto, met iets minder dan 95 procent van de stemmen geteld. Wanneer die uitslag komt, is nog niet bekend.

Ook in het Huis van Afgevaardigden is vier dagen na de verkiezingen nog niet duidelijk welke partij de meerderheid heeft: de Republikeinen hebben daar nu 211 zetels in handen, de Democraten 201. Voor een meerderheid zijn er 218 nodig.

Op deze interactieve kaart zie je de uitslagen voor de Senaat: