Vier doden door geweldsmisdrijf in de buurt van München

Vier mensen zijn omgekomen door een geweldsmisdrijf in de Duitse stad Weilheim, ongeveer 50 kilometer ten zuidwesten van München. Onder hen is ook de vermoedelijke dader, meldt de Beierse politie.

Vrijdagmiddag werd rond 17.00 uur een zwaargewonde 60-jarige man gevonden in een tuin van een appartementencomplex. Ondanks hulp van de politie en reddingsdiensten overleed hij snel daarna. Twee uur later werd de vermoedelijke dader, een 59-jarige man, dood aangetroffen op een bank in een park elders in het stadje.

In het appartement van de 59-jarige man vond de politie vervolgens twee overleden vrouwen, beide 57 jaar oud en zwaar toegetakeld. De politie zegt op basis van eigen onderzoek dat de 59-jarige man vermoedelijk eerst de andere slachtoffers dodelijk verwond heeft, en daarna zichzelf van het leven beroofde.

Volgens de politie waren de vier familie of bekenden van elkaar. Over het motief voor het geweldsmisdrijf is nog niets bekend.