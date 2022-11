Trump spant rechtszaak aan om niet te hoeven getuigen over Capitool-aanval

Een advocaat van Trump zegt in een toelichting dat "de scheiding van machten betekent dat het Congres niet een president kan oproepen om te getuigen." De oud-president heeft volgens hem "in goed vertrouwen meegewerkt met de commissie, maar die kiest ervoor om er een politieke kwestie van te maken. President Trump heeft nu geen keuze om zich te wenden tot de gerechtelijke macht, om dit op te lossen."

Verschillende leden van de commissie, die bestaat uit Republikeinse en Democratische leden van het Huis van Afgevaardigden, verdenken Trump ervan dat hij zich persoonlijk heeft ingespannen om de benoeming van Biden op verschillende manieren te voorkomen. Aan de bestorming van het Capitool ging een toespraak van Trump vooraf even verderop, waarbij Trump beweerde dat hem de verkiezingswinst op illegale wijze was ontnomen.

De Amerikaanse oud-president Trump spant een rechtszaak aan tegen de commissie van het Huis van Afgevaardigden, die de bestorming van het Capitool begin vorig jaar onderzoekt. De commissie besloot onlangs om Trump te dagvaarden, om hem te dwingen te getuigen over zijn rol in de bestorming van het Amerikaanse parlement op 6 januari 2021, waarbij duizenden Trump-supporters trachtten om de benoeming van zijn opvolger Joe Biden te voorkomen.

Vlak voor de tussentijdse verkiezingen eerder deze week stemde de commissie die de aanval op het Capitool onderzoekt, om Trump te dagvaarden en hem zo te dwingen te getuigen over zijn rol in die aanval. Trump zou daarbij vanaf komende maandag een of meerdere dagen moeten getuigen, in levenden lijve of per videoverbinding.

De commissie eiste ook inzage in persoonlijke communicatie van Trump op de dag van de aanval, zowel met Amerikaanse parlementsleden als met extremistische groepen die deelnamen aan de aanval.

Of en wanneer Trumps getuigenis komende week doorgaat, is niet bekend. Komende week wordt ook verwacht dat Trump zijn kandidatuur zal bekendmaken voor de presidentsverkiezingen in 2024.