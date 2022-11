WK-gangers Oranje euforisch op social media: 'Dromen komen dus echt uit'

Vanuit Engeland sturen Virgil van Dijk en Nathan Akรฉ foto's van vroeger de wereld in. Als kleine jongetjes in oranje shirts. De kleine Van Dijk heeft al een (gephotoshopte) One Love-aanvoerdersband om zijn arm, de jonge Akรฉ draagt een opblaaskroon en oranje gips. "Dromen komen dus echt uit", zegt de Manchester City-speler.

Waar spelers her en der nog even werden weerhouden van het geven van een reactie op hun WK-verkiezing, keerden veel geselecteerden zich tot hun eigen sociale media.

Eerst was er vrijdag nog de verbazing. In Friesland bijvoorbeeld. En opluchting, zoals in Eindhoven. Dankbaarheid, in Amsterdam. Maar ook grote teleurstelling, zoals in Nijmegen.

Dreams do come true ๐Ÿงก๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ† @OnsOranje pic.twitter.com/0Agxyq5ZSJ

Blikvanger in de voorhoede van Oranje, de man die jaagt op de titel topscorer allertijden, Memphis Depay, maakte voor de gelegenheid gebruik om op zijn sociale media een nieuw rapnummer met Quincy Promes aan te prijzen. Met daarbij ook direct het verzoek aan aanvoerder Van Dijk om het ook maar direct in de kleedkamerplaylist te zetten.

Absolute honour to be called up to represent my country for a #WorldCup ! ๐Ÿฆย @OnsOranje pic.twitter.com/50azM0uu1m

๐๐ซ๐จ๐ฎ๐ to be selected for the World Cup ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ† I will give ๐ž๐ฏ๐ž๐ซ๐ฒ๐ญ๐ก๐ข๐ง๐ to make it a tournament we will never forget ๐Ÿ’ช๐Ÿพ pic.twitter.com/6HohBf7GKY

Dream come true!!!!! Thank you to all of you who have helped me along the way ๐Ÿ’ญ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ pic.twitter.com/iXTTNg8h4M

Intussen keek de vooraf vrijwel zekere WK-kandidaat bij PSV'er, Cody Gakpo, naar boven en haalt op zijn Instagram-account Bijbelverzen aan. "The heart of man plans his way, but the lord establishes his steps", deelt de Eindhovenaar.

Simons verrast

Zo zeker was Gakpo's verkiezing, zo'n verrassing was die van teamgenoot Xavi Simons. "Woorden kunnen niet beschrijven hoe ik mij nu voel. Dit is een droom die uitkomt. Dank aan mijn familie en de mensen die dicht bij mij staan", liet de 19-jarige middenvelder weten.

In Eindhoven kon hij eerder op de dag slechts van een afstandje kwijt wat hij van zijn ticket naar Qatar vond. Was hij verrast? Met een lachje: "Jawel. Dit is het Nederlands elftal, dit is het beste wat je kan bereiken. Dus ik ben erg blij en dankbaar."