Steijn opent score tegen zijn vader, maar Twente speelt toch gelijk tegen Sparta

Sem Steijn memoreerde er twee weken geleden zelf al aan: de middenvelder van FC Twente scoort altijd als zijn vader erbij is. Tegen Sparta Rotterdam, waar zijn vader Maurice de trainer is, opende hij de score, maar dat was door een gelijkmaker van Arno Verschueren niet genoeg voor de zege: 1-1.

Het was op Het Kasteel in Rotterdam een duel tussen twee ploegen die het uitstekend doen in de eredivisie.

FC Twente trekt de lijn van vorig seizoen moeiteloos door en doet mee om de bovenste plaatsen. Sparta, dat vorig seizoen ternauwernood handhaving wist veilig te stellen, is de revelatie van het seizoen en mag met de zesde plaats stiekem dromen van Europees voetbal.